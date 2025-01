Congo-Kinshasa: Kinshasa et Washington lancent un partenariat pour encadrer l'extraction artisanale du cobalt et cuivre au pays

Un nouveau partenariat entre Kinshasa et Washington est lancé en ce mois de janvier pour encadrer l'extraction artisanale légale et responsable du cobalt et cuivre provenant de la RDC.

A travers l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), le Gouvernement américain appuie un projet pilote à exécuter dans la province du Lualaba.

L'objectif, renseigne un communiqué de presse de l'ambassade des USA publié le 22 janvier, consiste à faire de l'exploitation artisanale du cuivre et cobalt une véritable profession dont les produits issus de ce travail répondent aux normes du marché international.

Le projet « Professionnaliser la chaine d'approvisionnement en cuivre-cobalt artisanal en RDC » est mise en oeuvre en collaboration avec la filiale de la GECAMINES-Entreprise générale du cobalt (EGC), créée en 2019, avec comme finalité d'encadrer l'achat et la commercialisation du cobalt artisanal en RDC.

Ce projet est financé à hauteur de 2 millions USD. Il permettra à l'Entreprise générale du Cobalt d'améliorer ses opérations sur terrain et mettre en oeuvre des normes pour garantir une exploitation responsable du cuivre et cobalt artisanal de la RDC, selon le standard international; y compris les principes volontaires en matière de sécurité et des droits humains.

L'exploitation artisanale ainsi professionnalisée va dans la foulée, selon l'esprit de ce projet, offrir des garanties pour des pratiques minières responsables, le respect des normes en matière de travail et d'environnement. La traçabilité de la chaine d'approvisionnement sera également assurée, sous-entend le projet.

Une fois le nouveau modèle de professionnalisation mis en place, souligne le communiqué, l'industrie artisanale congolaise du cuivre-cobalt fera son entrée légalement sur les marchés mondiaux. Le profit reviendra ainsi aux travailleurs, aux communautés, et à tous les acteurs de la chaine d'approvisionnement mais également tout le peuple.