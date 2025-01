Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 janvier 2025

L'UNESCO réunit les 54 nations de l’Afrique pour discuter de la restitution des biens culturels

La conférence de l'UNESCO à Addis-Abeba, en Éthiopie, réunira tous les 54 pays d'Afrique pour débattre sur la question de la restitution des biens culturels en Afrique. Cette conférence s'inscrit dans l'un des domaines prioritaires du G20, sous la présidence de l'Afrique du Sud, et dont l'UNESCO est un partenaire privilégié.

Cette annonce est faite dans un communiqué de l’organisme publié ce 22 janvier. Ainsi, cet événement de l’UNESCO, en coopération avec l’Union Africaine, aura lieu lundi 27 janvier et regroupera un grand nombre d'experts et d'acteurs de la culture et du patrimoine venus de toutes les régions du monde.

Le communiqué assure qu’il y’aura des débats qui impliqueront pleinement toutes les parties concernées : « les sociétés civiles et les communautés locales, les musées et institutions culturelles, ainsi que les organisations internationales ». (Source allAfrica)

Lancement des passeports de l’AES : opportunités et défis pour la Confédération des États du Sahel

Dans un communiqué rendu public, ce jeudi 23 janvier 2025, le Président de la Confédération des États du Sahel (AES), le Général d'Armée Assimi Goïta, a annoncé la mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de l'AES visant à renforcer l'intégration régionale et à faciliter la libre circulation des citoyens des États membres.

L'Alliance des États du Sahel, créée le 16 septembre 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a évolué en une confédération lors de son premier sommet en juillet 2024. Cette transformation vise à renforcer la coopération entre les pays membres pour faire face aux défis communs, notamment la menace des groupes djihadistes et les crises socio-économiques. (Source Journal du Mali)

Est de la RDC : l’ONU exhorte le M23 à déposer les armes

La Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) a réitéré qu’il est impératif que le M23, milice soutenue par l’armée rwandaise, dépose les armes et respecte le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août 2024, a rapporté mercredi Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations unies.

De violents affrontements sont signalés, ce jeudi, entre la coalition RDF-M23 et les Forces armées de la RDC, notamment près de Sake, dernier rempart avant Goma. Mardi, les combats à Bweremana ont fait, selon l’ONU, au moins 10 morts, déclenchant des flux de déplacement vers Kalehe au Sud-Kivu, ainsi que vers Goma et Rusayo, tandis que des échanges d’obus de mortier continuent de menacer les hommes, les femmes et les enfants dans les sites de déplacés de la zone. (Source mediacongo)

Le Maroc et la Mauritanie se mettent à l’heure des projets stratégiques communs

La réunion, du 20 décembre à Casablanca, entre le roi Mohammed VI et le président mauritanien, Ould El Ghazouani, a permis aux deux voisins d’aborder la réalisation de grands projets stratégiques. Explications

Les relations entre le Maroc et la Mauritanie sont en passe de connaître une nouvelle étape. Rabat et Nouakchott envisagent la réalisation de projets communs et stratégiques. Le voisin du sud « devrait être connecté au réseau électrique marocain », indique dans des déclarations à Yabiladi Cheikh Ahmed Lamine, le directeur de publication d’Anbaa.info. (Source Yabiladi)

Gabon : le gouvernement s’engage contre les produits éclaircissants

Le Premier Ministre Raymond Ndong Sima a participé, ce mercredi 22 janvier 2025, à la clôture du segment de haut niveau de l’atelier régional sur l’élimination des produits cosmétiques éclaircissants. Placé sous le thème « Les produits cosmétiques éclaircissants pour la peau, une préoccupation de la Santé Publique en Afrique », cet événement a mis en lumière l’urgence de combattre l’utilisation de ces produits nocifs.

Des produits à risque pour la santé. Composés de substances dangereuses comme le mercure et d’autres agents toxiques, ces cosmétiques posent de sérieux problèmes de santé publique. Les utilisateurs sont exposés à des risques de cancer, d’insuffisance rénale et de troubles dermatologiques graves. Ces produits sont non seulement une menace pour la santé individuelle, mais aussi un véritable fléau pour la société. (Source GabonMediaTime)

Bénin: 30 ans de prison pour l’ex-régisseur de la Dgi, Carlos Adohouannon

Carlos Adohouannon, ancien régisseur central des impôts au Bénin, a été condamnée ce jeudi 23 janvier à 30 ans de réclusion criminelle dans une affaire judiciaire majeure liée à la disparition de quatre milliards de francs CFA des caisses de la Direction Générale des Impôts (DGI). Cette affaire, qui a commencé en 2019, a connu son épilogue judiciaire ce jeudi avec la condamnation de l’ex-régisseur.

En tant que régisseur central des impôts, Carlos Adohouannon était chargé de la gestion des fonds collectés par la DGI. Il avait notamment la responsabilité des coffres-forts et des caveaux où étaient entreposées des sommes destinées au paiement des primes et des prestataires. Cette position stratégique lui conférait un accès direct à des montants substantiels, nécessitant une rigueur et une transparence exemplaires dans la gestion des finances publiques. (Source beninwebtv)

RCA : la MINUSCA dans la promotion de la paix par le sport

La Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) mobilise les jeunes du Haut-Mbomou pour promouvoir la paix par le sport.

La MINUSCA a organisé, du 18 au 20 janvier 2025 à Zémio (Haut-Mbomou), des activités à l’intention de la jeunesse afin de l’encourager à s’engager pour la paix. L’un des moments forts a été un tournoi de football dont la finale a opposé l’équipe de Zémio à celle d’Obo.

La finale du tournoi de football s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale. Dieu Beni Adabaya, capitaine de l’équipe de Zémio, n’a pas caché sa joie après ce match. (Source apanews)

En Algérie, une maison d’édition fermée en raison d’un livre sur son héritage juif

Les éditions Frantz Fanon avaient publié un essai sur « L’Algérie juive » préfacé par la romancière franco-israélienne Valérie Zenatti, à laquelle se sont attaqués nombre d’internautes algériens.

La maison d’édition Frantz Fanon, l’une des plus dynamiques en Algérie – 150 titres à son catalogue en dix ans – est fermée depuis le mardi 14 janvier, un cran supplémentaire dans le resserrement de l’étau autour de la scène intellectuelle du pays.

Ce jour-là, le wali (préfet) de Boumerdès a fait apposer sur la porte de l’établissement, domicilié dans cette ville située à une cinquantaine de kilomètres à l’est d’Alger, des scellés assortis d’une affichette portant une justification singulière. La fermeture – censée durer six mois – a été décidée, dit le texte, en raison de l’édition d’un « livre dont le contenu porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public ainsi qu’à l’identité nationale et colporte un discours de haine ». (Source Lemonde Afrique)

Le président sénégalais exige un renforcement de la sécurité des sites touristiques

Le président sénégalais a demandé de renforcer d'urgence la sécurité des sites touristiques quatre jours après le braquage armé d'un des plus grands hôtels du pays, selon le communiqué du conseil des ministres transmis jeudi à l'AFP.

Des hommes encagoulés, armés de machettes et de fusils, ont pris d'assaut dans la nuit de samedi à dimanche l’hôtel de Riu Baobab situé sur la Petite-Côte à Mbour (ouest), emportant une somme d'environ 12 millions de FCFA (18.293 euros), avant d’être chassés par les forces de sécurité après des échanges de tirs (Source VOA Afrique)

Madagascar : Ambatovy, le géant minier du pays fait face à d'importantes difficultés financières

À Madagascar, Ambatovy, la première entreprise minière du pays, fait face à de sérieuses difficultés financières. Avec QMM, seconde grosse entreprise extractive, les deux mastodontes rapportent à eux seuls la quasi-totalité des recettes minières du pays. Les déboires financiers d’Ambatovy inquiètent. L’entreprise a communiqué récemment sa stratégie pour se maintenir à flot. Face à cette situation délicate, la Chambre des mines de Madagascar réitère le besoin urgent de relancer le traitement des demandes des permis miniers, en attente de réponse depuis des années.

Depuis 2012, Ambatovy extrait du nickel, dans le centre-est de Madagascar. Mais les temps sont durs. Le géant minier, aujourd’hui sous pavillon japonais et sud-coréen, enchaîne les déboires. Le dernier en date : la rupture de l’un de ses pipelines, en septembre dernier, l’a contraint à nouveau à stopper pendant un mois sa production. (Source RFI)