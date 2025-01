Khartoum — Le commandement général des forces armées a publié jeudi un communiqué concernant l'incendie de la raffinerie de Khartoum à Al-Jaili par la milice rebelle terroriste.

Le Commandement a souligné dans son communiqué que : Poursuivant son comportement criminel haineux contre le pays et son peuple, et après que nos forces ont resserré l'étau autour d'elle sur tous les fronts des combats, la milice terroriste Al-Dagalo a incendié ce jeudi matin la raffinerie de Khartoum à Al-Jaili dans une tentative désespérée de détruire les structures de ce pays, après avoir renoncé à réaliser ses illusions de s'emparer de ses capacités et de ses terres.

Ce comportement haineux révèle l'étendue de la criminalité et de la décadence des dirigeants, des individus et des partisans de cette milice, et démontre clairement l'étendue de son implication dans la commission de toutes sortes de crimes et de violations sans précédent dans l'histoire des guerres contre le citoyen soudanais et ses biens. , ce qui augmente notre détermination à les poursuivre partout jusqu'à ce que nous nettoyions chaque centimètre de leur abomination et de leur bassesse. Ensuite, avec l'aide de Dieu, nous nous consacrerons à reconstruire tout ce que leurs mains pécheresses ont détruit dans ce pays.