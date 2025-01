Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a déclaré que l'incendie de la raffinerie de Khartoum à Al-Jaili par la milice rebelle de soutien rapide et d'autres attaques contre des installations vitales et des maisons de citoyens ne dissuaderont pas le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éradiquer ce groupe oppressif du Soudan.

Il a déclaré jeudi dans un communiqué officiel : Le gouvernement confirme que les milices qui commettent ce type de crime représentent une violation flagrante du droit international humanitaire et des Conventions de Genève concernant les installations vitales.

Le ministre a ajouté que cette opération s'inscrit dans la continuité d'une série de pratiques criminelles systématiques consistant à détruire des installations vitales au Soudan, ainsi que des stations d'eau et d'électricité, des barrages, des hôpitaux, des maisons de citoyens, des institutions gouvernementales, des musées, des écoles, des universités et d'autres installations.

Le gouvernement du Soudan a appelé tous les États et organisations de défense des droits de l'homme à classer la milice, ses membres et ses agents, y compris les États, les institutions et les individus, comme entités terroristes qui seront poursuivies et punies au niveau international.