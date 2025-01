Maroc: Les forêts, un patrimoine national à préserver pour les générations actuelles et futures (DG de l'ANEF)

Rabat — Le directeur général de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), Abderrahim Houmy, a appelé, jeudi à Rabat, à la préservation des forêts qui constituent un patrimoine national important pour les générations actuelles et futures, soulignant leur rôle sur les plans social, économique et environnemental.

Intervenant lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de l'état d'avancement de la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030", M. Houmy a relevé que cette rencontre constitue une occasion pour renforcer la transparence dans la mise en oeuvre de cette stratégie, mais aussi pour permettre aux médias de relayer des informations vérifiées et jouer ainsi leur rôle en matière de sensibilisation et d'éducation à l'environnement.

Cette rencontre intervient à l'issue du Conseil d'administration de l'ANEF, durant lequel des décisions "très importantes" ont été prises aussi bien sur le plan organisationnel que budgétaire, a relevé le directeur général de l'ANEF.

S'exprimant lors de cette conférence de presse, Isam Ahabri, directeur financier et des solutions digitales à l'ANEF, a souligné que le Royaume dispose d'une grande diversité biogéographique et écosystémique, signalant toutefois que la forêt a subi une forte pression due à la surexploitation et aux effets du changement climatique.

Notant que la forêt marocaine, composée d'écosystèmes fragiles, constitue un espace de vie pour 7 millions de personnes, M. Ahabri a indiqué que la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030" vient consacrer une gestion durable de ce précieux patrimoine national, en s'appuyant sur une approche réaliste.

Cette approche s'articule autour de trois objectifs stratégiques, à savoir la sécurisation du foncier forestier, l'adaptation et l'application rigoureuse de la loi forestière et l'adoption d'une approche participative rénovée, a-t-il expliqué.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2020, la stratégie "Forêts du Maroc 2020-2030" a pour objectif de rendre le secteur forestier plus compétitif et moderne à travers un modèle de gestion inclusif, durable et créateur de richesses qui place les populations usagères au cœur de la gestion des forêts.