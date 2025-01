Maroc: Clôture à Salé de la 8ème Assemblée générale de la FAAPA

Salé — La 8è Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), tenue sous le thème "Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent", a clôturé ses travaux jeudi à Salé.

Cet événement d'envergure a réuni les Directeurs Généraux de plusieurs agences de presse africaines, aux côtés d'experts des médias et de la santé, ainsi que d'éminentes personnalités de divers horizons.

Un panel de haut niveau a été organisé, à cette occasion, sous le thème "Le rôle des médias dans la gestion des crises sanitaires en Afrique", qui a permis de souligner le rôle de premier plan de l'Académie Africaine des Sciences de la Santé (African Academy of Health Sciences/AAHS) à Dakhla en tant qu'institution dédiée à la promotion de la recherche et du développement dans le domaine des sciences de la santé en Afrique, avec l'ambition de devenir un Hub pour le développement de la santé à l'échelle continentale.

Par ailleurs, plusieurs accords bilatéraux de coopération et de partenariat ont été signés, lors de la deuxième journée de cette rencontre, entre des agences de presse membres de la FAAPA.

Les travaux de cette Assemblée, tenue sous la présidence de M. Fouad Arif, président de la FAAPA et Directeur général de la MAP, ont également abouti à l'adoption du plan d'action de la Fédération au titre de 2025, qui porte sur plusieurs domaines, à savoir l'organisation de rencontres, la formation et la qualification professionnelles, le multimédia, la communication, la coopération et le partenariat.

Il a été également question de l'examen et de l'adoption du rapport de la 7è Assemblée générale, du rapport sur la 9è réunion du Conseil exécutif de la FAAPA tenue en octobre dernier à Abidjan, et du rapport sur les séminaires de formations.

Cette 8è Assemblée générale de la FAAPA a aussi été marquée par la remise des Grands prix de la Fédération au titre de l'édition 2024. Ainsi, le Grand Prix du meilleur article a été attribué à Mohammed Al-Amine Ikhibi, journaliste à la MAP, tandis que celui du meilleur reportage vidéo a été décerné à Kamongnin Sylla, journaliste reporter d'images à l'Agence Ivoirienne de Presse (AIP), et celui de la meilleure photo à Abdou Khadre Dieylani Seydi, reporter-photographe à l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Créée en 2014 à Casablanca, la FAAPA constitue une plateforme professionnelle de réflexion sur l'avenir des agences de presse et sur le rôle qu'elles doivent jouer au 21ème siècle dans leurs diversités et leurs spécificités respectives, en tenant compte des profondes mutations qui caractérisent le paysage médiatique dans le contexte de la mondialisation et à l'ère du multimédia.