Maroc: Cour d'appel d'Errachidia - Ouverture de la nouvelle année judiciaire

Errachidia — La Cour d'appel d'Errachidia a abrité, mercredi, la cérémonie officielle marquant le début de l'année judiciaire 2025, une occasion pour passer en revue le bilan positif des activités judiciaires au niveau de cette circonscription judiciaire.

Cette cérémonie a été l'occasion de mettre en exergue les efforts des différentes composantes du système judiciaire, et d'exposer les orientations phares et les perspectives de la nouvelle année judiciaire 2025.

Intervenant à cette occasion, le premier président de la Cour d'appel d'Errachidia, Mohamed Azzerbi, a souligné que l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, une tradition définie par la loi 38.15 relative à l'organisation judiciaire du Royaume, se veut une occasion de réaffirmer la mobilisation constante de l'ensemble des composantes du système judiciaire derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI et leur forte implication pour la réalisation des principes de bonne gouvernance et la concrétisation du développement social et économique.

Abordant le bilan annuel de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel d'Errachidia, M. Azzerbi a précisé que le nombre total des affaires enregistrées dans les tribunaux de la circonscription judiciaire d'Errachidia a atteint un total de 54.558 affaires avec un arriéré judiciaire de 6483 affaires restantes de l'année 2023, alors que le nombre total des affaires jugées s'élève à 50.385 soit un taux d'affaires jugées de 104,9%.

Et M. Azzerbi de faire savoir que le montant total des amendes financières encaissées au cours de l'année écoulée au niveau des différentes juridictions relevant de cette circonscription judiciaire s'élève à 9,37 millions de dirhams.

Par ailleurs, M. Azzerbi a fait savoir que les Centres du juge résident d'Er-Rich et d'Erfoud ont été hissés en tribunaux de première instance, en sus de la rénovation du tribunal de première instance de Midelt, tout en mettant l'accent sur le projet visant la création d'une nouvelle structure dédiée à la justice de la famille au niveau du tribunal de première instance d'Errachidia afin d'assurer de meilleures conditions d'accueil des visiteurs et de fournir des espaces appropriés à ce type de justice assurant proximité, efficacité et efficience.

M. Azzerbi a, par ailleurs, indiqué que, dans le cadre de l'ouverture du système judiciaire sur son environnement, les juges et les magistrats relevant de la circonscription judiciaire d'Errachidia ont participé aux différentes réunions des cellules de lutte contre la violence faite à l'égard des femmes et des enfants, ainsi qu'aux différentes rencontres organisées par la Commission régionale des droits de l'Homme.

Plusieurs rencontres ont également été organisées pour examiner les défis auxquels fait face l'action judiciaire et coordonner les vues dans ce sens entre les magistrats de la Cour d'appel et ceux des tribunaux de première instance, a fait valoir M. Azzerbi.

Pour sa part, Mohamed El Khayati, procureur général du Roi près la Cour d'Appel d'Errachidia, a souligné que le Parquet est pleinement engagé dans la mise en oeuvre des dispositions et du contenu de la politique pénale, conformément aux instructions du président du Ministère public, portant notamment sur la défense du droit et la protection et le maintien de l'ordre public dans le respect de l'État de droit et des principes de justice et d'équité prônés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. EL Khayati a également mis en exergue les efforts consentis par le Ministère public en matière notamment de la protection des droits et des libertés, de la protection de la femme, de l'enfant et des catégories vulnérables, de la moralisation de la vie publique et la protection des deniers publics, de la préservation de la sûreté, le maintien de l'ordre public et la sécurité des personnes et leurs biens.

A ce titre, M. El Khayati a passé en revue l'activité, chiffres à l'appui, des parquets de la Cour d'appel d'Errachidia et des tribunaux y relevant au titre de l'année 2024.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Essaid Zniber, de représentants du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, de la présidence du Ministère public et du ministère de la Justice, ainsi que d'élus et des personnalités civiles et militaires.