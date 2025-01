Maroc: Forum Crans Montana - Une édition en avril prochain à Casablanca sur la sécurité du transport maritime

Genève — La prochaine édition du Forum Crans Montana au Maroc se tiendra, du 24 au 26 avril prochain à Casablanca, sous le thème "le commerce international requiert sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables", annoncent les organisateurs.

"Cette édition fait partie d'une série d'événements dans le temps, qui auront lieu à Casablanca dans le cadre de la vision Atlantique historique de SM le Roi Mohammed VI", indique un communiqué du Crans Montana Forum (CMF), une organisation basée en Suisse.

Au programme de cet événement figurent deux conférences de haut niveau sur les thèmes : "renforcer la coopération internationale, composante essentielle de toute stratégie sécuritaire maritime" et "sécurisation des ports et des routes maritimes et développement économique des territoires".

Au menu également sont prévus des débats autour des thématiques "Afrique: les nouveaux défis de l'industrie maritime dans un monde continuellement menacé", "l'industrie maritime et la sécurité globale par la digitalisation", "le processus des États africains atlantiques", "améliorer la sécurité globale et la protection des ressources naturelles côtières" et "le Port de Dakhla: une révolution économique et géostratégique en Afrique de l'Ouest".

Des séances de networking et une visite du port de Casablanca et de ses installations "Smart Port" sont aussi au programme.

"Fidèle à ses racines et à ses amitiés du Sud, le CMF consacrera aussi d'importantes activités à l'épanouissement de la ville de Dakhla et de son port, générateurs d'un véritable renouveau pour l'économie de l'Afrique de l'Ouest", ajoute-t-on.

Sont invités à prendre part aux travaux de ce Forum, notamment, des ministres, de hauts représentants des gouvernements, des conseillers à la sécurité nationale et des experts de plusieurs pays, notamment africains, selon la même source.

Rendez-vous de référence des décideurs publics et du monde des affaires qui viennent débattre des grands enjeux, le Forum Crans Montana a tenu cinq sessions annuelles de grande envergure au Maroc, plus particulièrement à Dakhla, rappelle-t-on.