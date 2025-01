Algérie: Conseil de sécurité - Attaf réaffirme l'engagement du pays à contribuer au renforcement du partenariat entre l'ONU et la Ligue arabe

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a présidé, jeudi à New York, une réunion du Conseil de sécurité sur la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et la Ligue arabe, lors de laquelle il a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à contribuer au renforcement du partenariat entre ces deux organisations.

Cette réunion a vu la participation du Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, qui a salué cette initiative et les efforts de l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité au service des causes arabes.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Attaf a souligné que l'Algérie s'est employée, depuis son accession au Conseil de sécurité, à "défendre, avec honnêteté et sincérité, les causes du monde arabe" et à "soutenir tout ce qui a vocation à renforcer les relations entre la Ligue arabe et l'Organisation des Nations Unies".

Dans ce cadre, le ministre d'Etat a appelé à asseoir un partenariat Ligue arabe-ONU constructif et actif à même de renforcer les fondements de la paix et de la sécurité dans la région arabe, notamment en favorisant un règlement juste et définitif de la question palestinienne, en mettant fin aux ingérences étrangères dans les affaires des Etats arabes et en relançant les processus politiques visant à régler les différentes crises dans le monde arabe.

Evoquant la situation dans plusieurs pays arabes, M. Attaf a souligné que le soutien au Liban devait occuper une place centrale dans la coopération entre la Ligue arabe et l'ONU, afin de mettre ce pays frère à l'abri des troubles dont il a souffert ces dernières années.

Il a également exhorté l'ONU et la Ligue arabe à accompagner la Syrie, pays frère, sur la voie du rétablissement de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de son territoire et du rassemblement de tous ses enfants autour d'un projet national fédérateur.