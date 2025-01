Zambie: La production de cuivre augmentera de 12 % en 2024 malgré la sécheresse

La production de cuivre de la Zambie a augmenté de 12 % en 2024, atteignant environ 820 670 tonnes métriques, contre 732 580 tonnes en 2023

La mine Lumwana de Barrick Gold, les mines de cuivre de Konkola (KCM) de Vedanta Resources et les mines de cuivre de Mopani sont les principaux contributeurs à cet essor.

La Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique après la République démocratique du Congo, tire plus de 70 % de ses recettes d'exportation du cuivre.

La production de cuivre de la Zambie a augmenté de 12 % en 2024, atteignant environ 820 670 tonnes métriques, contre 732 580 tonnes en 2023, selon le ministre du Développement des mines et des minéraux, Paul Kabuswe. Cette reprise survient malgré une grave sécheresse qui a perturbé la production d'énergie hydroélectrique, obligeant les principaux exploitants miniers à importer de l'électricité pour maintenir leurs activités.

La mine Lumwana de Barrick Gold, Konkola Copper Mines (KCM) de Vedanta Resources et Mopani Copper Mines, récemment rachetée par International Resources Holding, une société basée aux Émirats arabes unis, sont les principaux contributeurs à cette relance. À la suite d'un long conflit de propriété, Vedanta prévoit d'investir 1,3 milliard de dollars pour relancer KCM.

La Zambie, deuxième producteur de cuivre en Afrique après la République démocratique du Congo, dépend du cuivre pour plus de 70 % de ses recettes d'exportation. Le gouvernement vise à tripler la production annuelle pour atteindre 3 millions de tonnes au cours de la prochaine décennie afin de stimuler la croissance économique.

Points clés à retenir

Le secteur minier zambien bénéficie d'importants investissements étrangers. Les sociétés canadiennes Barrick et First Quantum Minerals augmentent leur production, tandis que KoBold Metals, soutenu par des investisseurs américains, prévoit un projet de cuivre de 2 milliards de dollars. L'objectif du gouvernement d'atteindre 3 millions de tonnes par an dépend de l'amélioration des infrastructures, de la stabilité de l'approvisionnement en énergie et de la poursuite des investissements étrangers.

Le cuivre reste essentiel pour l'économie zambienne, car la demande mondiale de ce métal, stimulée par les énergies renouvelables et les véhicules électriques, augmente fortement. Les efforts visant à stabiliser les opérations minières et à résoudre les différends, comme la bataille pour la propriété de KCM, témoignent de l'engagement de la Zambie à attirer les investisseurs et à consolider sa position en tant qu'acteur clé sur le marché mondial du cuivre.