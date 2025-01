Algérie: M. Belhadj prend part au Caire à la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles

Alger — Le président de la Cour constitutionnelle, M. Omar Belhadj, prendra part les 27 et 28 janvier au Caire à la 8e réunion de haut niveau des présidents des cours constitutionnelles, des cours suprêmes et des conseils constitutionnels africains, indique un communiqué de cette instance.

À l'invitation du président de la Cour suprême constitutionnelle égyptienne, M. Boulos Fahmy Iskandar, M. Belhadj, accompagné du membre de la Cour constitutionnelle, M. Amar Boudiaf, participera à cette rencontre qui aura pour thème "Protection constitutionnelle des droits et libertés dans les circonstances exceptionnelles", précise le communiqué.

Lors de cet événement, M. Belhadj prononcera une allocution dans laquelle il exposera l'expérience de l'Algérie en matière de garanties constitutionnelles des droits et libertés dans les circonstances exceptionnelles. Ce domaine a connu "une grande évolution", notamment en vertu de la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020, ajoute la même source.

Cette réunion rassemblera des représentants de 51 cours constitutionnelles et judiciaires arabes et africaines pour discuter des questions constitutionnelles d'intérêt commun et des défis auxquels elles font face. L'objectif est de renforcer la coopération et le dialogue entre les instances juridiques suprêmes et constitutionnelles africaines, ainsi que d'échanger des expertises relatives à la protection des droits et libertés et à consolider la primauté du droit dans le monde arabe et en Afrique, selon le même document.

Les participants à cet événement débattront également de plusieurs questions, telles que "la nature des dangers auxquels fait face le continent africain dans les circonstances exceptionnelles", "les expériences législatives face aux circonstances exceptionnelles", et "le contrôle de constitutionnalité des législations et des règlements régissant les circonstances exceptionnelles".