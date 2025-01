Algérie: M. Ballalou préside l'ouverture d'une journée d'étude algéro-italienne sur la valorisation du patrimoine culturel

Alger — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a coprésidé, jeudi à Alger, avec son homologue italien, Alessandro Giuli, l'ouverture d'une journée d'étude algéro-italienne sur la valorisation du patrimoine culturel, mettant en avant des projets de coopération algéro-italiens en matière de préservation du patrimoine culturel algérien.

Cette rencontre est une "précieuse opportunité" pour l'échange d'expertises et de connaissances entre les experts et les chercheurs des deux pays, permettant ainsi de développer la coopération en matière de préservation et de valorisation du patrimoine culturel, a déclaré M. Ballalou à l'ouverture de cette journée d'étude au Palais de la culture "Moufdi Zakaria".

"L'Algérie aspire à approfondir ses relations culturelles avec l'Italie, en consécration de la volonté des dirigeants des deux pays à porter la coopération et le partenariat à des horizons plus larges", a-t-il ajouté, soulignant la nécessité de dynamiser les voies de coopération.

Dans ce contexte, il a fait état d'une série de projets de coopération en cours de réalisation entre les institutions algériennes et leurs homologues italiennes, en application des accords conclus entre les deux pays dans divers domaines. Il a notamment mentionné l'accord signé en novembre 2021 entre l'École nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels et l'Institut central pour la restauration d'Italie.

M. Ballalou a également évoqué les efforts consentis par l'Algérie pour la mise à niveau de ses musées nationaux, grâce au programme d'échange d'expertise dans le domaine de la restauration technique des biens culturels entre les deux pays, ainsi que dans le domaine numérique.

"Les deux pays travailleront ensemble pour mettre en oeuvre le projet du Centre de documentation et de classement des biens culturels en Algérie, en partenariat avec l'Institut italien de documentation et de classement", a-t-il précisé.

Pour sa part, le ministre italien de la Culture, en visite officielle de deux jours en Algérie dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, a souligné que "l'Algérie est un partenaire stratégique de l'Italie et que notre coopération est importante pour la valorisation du patrimoine culturel algérien".

"La vision stratégique pour la valorisation du patrimoine découle du fait que la culture fait partie du plan économique de tout pays, en tant que vecteur de développement durable capable d'offrir des opportunités de développement prometteuses", a-t-il expliqué, en évoquant le potentiel de l'Algérie en matière de développement du tourisme culturel, y compris l'exploitation et la valorisation des sites archéologiques romains.

Dans leurs interventions, les participants à cette journée d'étude ont mis en avant des projets de coopération algéro-italiens en matière de préservation du patrimoine culturel algérien.