Algérie: Le système algérien de sécurité sociale repose sur le principe de solidarité entre les générations

Alger — Le système de sécurité sociale en Algérie repose sur le principe de solidarité entre les générations et l'unification du système de couverture sociale avec l'affiliation obligatoire des travailleurs salariés et non salariés, a déclaré jeudi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales à des membres du gouvernement, le ministre a précisé que ce système repose sur "le principe de solidarité entre les générations et l'unification du système de couverture sociale avec l'affiliation obligatoire de tous les travailleurs salariés et non salariés".

Répondant à une question sur le remboursement des ordonnances par la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), M. Bentaleb a indiqué que les dépenses des caisses de sécurité sociale "augmentent chaque année", en raison du "nombre croissant des bénéficiaires des prestations de l'assurance maladie". Il a précisé que la liste des médicaments remboursables "dépasse les 7130 médicaments" et que cette liste est mise à jour de manière "périodique et continue".

Le ministre a souligné que tous ces indicateurs "soulignent la dimension sociale de l'État algérien, que nous devons valoriser et dont nous devons être fiers".

M. Bentaleb a également abordé la question de l'emploi dans les wilayas du Sud, précisant que ce dossier "est soumis à une série de dispositions juridiques" pour "assurer un traitement transparent des offres d'emploi à travers le système des grands comptes appliqué par l'Agence nationale de l'emploi (ANEM)".

Par ailleurs, le ministre a précisé que le financement des activités du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) se fait à travers "un pourcentage des cotisations patronales et des aides directes accordées par l'État". Il a ajouté que le financement de l'habitat rural est "une priorité" pour le fonds, qui oeuvre à "faire bénéficier les travailleurs et les retraités de cette formule de logement".