Algérie: M. Derbal souligne l'accompagnement et l'appui du secteur de l'hydraulique aux efforts visant à réaliser la sécurité alimentaire

Alger — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a affirmé, jeudi à Alger, que ses services s'attelaient à mobiliser tous les moyens nécessaires pour accompagner et appuyer les efforts du secteur agricole en vue de réaliser la sécurité alimentaire.

Lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN), consacrée aux questions orales et présidée par El Hadj Cheikh Berbera, vice-président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, et de membres du gouvernement, M. Derbal a indiqué que les services du secteur déploient de "grands efforts" dans l'accompagnement et l'appui du secteur agricole pour assurer son développement et atteindre l'autosuffisance en produits agricoles.

Pour ce faire, le ministre a précisé que le secteur de l'hydraulique fournit plus de 70% des eaux mobilisées annuellement au profit de l'irrigation agricole et des opérations d'aménagement des périmètres agricoles dans les différentes wilayas du pays. Il a ajouté que la stratégie du secteur dans la mobilisation des eaux repose sur la construction de barrages, visant à augmenter les capacités de stockage, dans la mesure où les conditions techniques et financières le permettent.

En réponse à une question sur le devenir du barrage de Yarjana dans la Daïra d'El Ancer (wilaya de Jijel), le ministre a rappelé que ses services avaient proposé le projet, qui n'a pas été inscrit jusqu'à ce jour. Cependant, d'autres opérations intervenant dans le cadre du soutien à la commune d'El Ancer ont été inscrites, telles que la réalisation d'un forage d'un débit de 30 litres par seconde et le raccordement de la commune de Bouraoui Belhadef à un nouveau réservoir d'un volume de 2.000 m³.

Concernant la réalisation du collecteur d'eau Ali Ouadi Yassel dans la commune de Djilali Ben Amar (wilaya de Tiaret), M. Derbal a indiqué que le projet avait été proposé et attend son inscription. Pour renforcer l'approvisionnement en eau potable de cette même commune, le secteur a inscrit une opération de transfert des eaux depuis le barrage d'Ain Ferah (wilaya de Mascara), sur une distance de 7 km, à partir d'un réservoir de 1.000 m³ implanté dans la commune. Le taux d'avancement des travaux de ce projet est de 60%, et la réception du projet est programmée avant la saison estivale 2025, assurant ainsi l'alimentation en eau potable (AEP) quotidienne pour la population de cette commune.

En ce qui concerne l'accompagnement des agriculteurs dans la wilaya, le ministre a annoncé l'octroi de plus de 291 permis de forage de puits agricoles en 2024.