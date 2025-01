Afrique: Visa investit 10 millions de dollars dans Moniepoint pour stimuler la croissance des PME africaines

Visa a réalisé un investissement stratégique dans la fintech nigériane Moniepoint afin de faire progresser les économies numériques en Afrique.

Visa a réalisé un investissement stratégique dans la fintech nigériane Moniepoint afin de faire progresser les économies numériques en Afrique. Bien que Moniepoint ait refusé de divulguer le montant de l'investissement de Visa, des sources suggèrent qu'il dépasse les 10 millions de dollars, s'ajoutant au financement de série C de 120 millions de dollars de la fintech.

Moniepoint, qui traite plus d'un milliard de transactions mensuelles d'une valeur de 22 milliards de dollars, joue un rôle essentiel dans l'écosystème croissant des paiements numériques au Nigeria. Ses services couvrent les comptes bancaires, le crédit et les solutions de paiement pour les entreprises et les particuliers, en s'appuyant sur un vaste réseau d'agents.

L'investissement permet à Moniepoint d'étendre sa présence et d'introduire des innovations telles que les paiements sans contact, une priorité pour la Banque centrale du Nigeria. Moniepoint prévoit également d'intégrer Visa Direct pour les transferts de fonds et d'explorer de nouveaux marchés à travers et au-delà de l'Afrique.

Points clés à retenir

Le marché nigérian des paiements numériques, d'une valeur de 400 milliards de dollars, représente une opportunité lucrative. L'investissement de Visa dans Moniepoint met en évidence le potentiel de croissance de la fintech dans l'acquisition des commerçants, les services bancaires aux consommateurs et le segment inexploité des paiements sans contact. La collaboration de Moniepoint avec Visa stimulera l'émission de cartes, les terminaux de paiement et l'accès à des outils tels que Cybersource, ce qui permettra à la fintech de mener à bien la transition des paiements au Nigéria.

Pour Visa, l'accord offre une chance d'accroître sa part sur un marché actuellement dominé par Verve et Mastercard. Avec des acteurs établis comme Flutterwave et Paystack également soutenus par Visa, cet investissement renforce la stratégie de l'entreprise visant à numériser l'économie africaine tout en capitalisant sur l'adoption rapide de solutions sans numéraire. Les prochaines étapes de Moniepoint, notamment l'expansion du marché et l'exploitation du réseau mondial de Visa, seront déterminantes pour son succès.