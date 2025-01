Tunisie: Le pays s'affirme comme futur hub pharmaceutique régional grâce à l'innovation et à la formation

La Tunisie s'engage résolument à devenir un centre régional pour l'exportation de l'industrie pharmaceutique et des dispositifs médicaux, dans le cadre d'une vision ambitieuse visant à promouvoir la formation, attirer des fabricants de médicaments et soutenir l'exportation a déclaré Abderrazak Bouzouita, directeur général de la santé au ministère de la Santé.

Dans une interview exclusive accordée à l'Agence TAP, en marge d'une rencontre sur la présentation du programme de la 24ème édition du Forum international des pharmaciens, qui se tiendra à Tunis du 30 avril au 2 mai 2025, Bouzouita a souligné que l'héritage prestigieux de l'industrie pharmaceutique en Tunisie, tant pour les laboratoires tunisiens qu'internationaux actifs dans le pays, associé à l'excellent niveau de formation dans ce domaine, positionne la Tunisie pour devenir un hub majeur pour l'exportation de médicaments et de vaccins.

Il a ajouté que la conjoncture actuelle est particulièrement favorable pour explorer les opportunités d'exportation des produits pharmaceutiques vers les pays africains, car de nombreux laboratoires pharmaceutiques étrangers implantés en Tunisie souhaitent étendre leurs activités à l'ensemble du continent.

Le directeur général a également souligné l'importance de la formation en pharmacie, qui attire chaque année un grand nombre d'étudiants de l'Afrique subsaharienne. Cette dynamique contribuera à répondre à la forte demande en médicaments et vaccins sur le marché africain.

Il a précisé que le ministère de la Santé a déjà entamé un processus de numérisation des transactions administratives, grâce à plusieurs applications et plateformes destinées à améliorer la gestion des médicaments. Il a rappelé, en particulier, la mise en place de la plateforme numérique lancée par l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMPS), visant à faciliter la gestion des médicaments et simplifier les procédures administratives.

Cette plateforme constitue un progrès significatif en matière de gouvernance du secteur pharmaceutique et de sécurité sanitaire nationale. Elle permettra de rapprocher les services administratifs des différents acteurs du secteur, offrant ainsi des gains de temps et réduisant les délais de délivrance des licences de médicaments et des autorisations d'exercice des activités pharmaceutiques a-t-il ajouté.

Abderrazak Bouzouita a également insisté sur le fait que les opportunités d'investissement et d'exportation dans l'industrie pharmaceutique doivent reposer sur des principes de qualité, de validité des médicaments et sur la lutte contre la contrefaçon, notamment à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle.

De son côté, Mustapha Laaroussi, président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, a annoncé que la Tunisie accueillera la 24ème édition du Forum international des pharmaciens, prévue du 30 avril au 2 mai 2025, au Palais des Congrès. Le thème de cette année sera le rôle de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur pharmaceutique.

Plus de 30 pays participeront à ce forum, qui réunira plus de 500 experts et spécialistes du domaine pharmaceutique a indiqué Laaroussi lors d'une rencontre à Tunis pour présenter le programme de cette édition.

En parallèle de ce forum, considéré comme l'une des plus importantes manifestations du secteur pharmaceutique en Afrique, une exposition sera organisée, réunissant plus de 70 exposants et attirant plus de 3 000 visiteurs, selon les organisateurs. Des ateliers de travail seront également organisés, abordant l'utilisation de l'IA dans la recherche et la production pharmaceutique, ainsi que des séminaires et tables rondes sur les défis liés à l'intégration de cette technologie dans les systèmes de santé.

Ce forum se déroulera sous l'égide de l'Union des conseils de l'ordre des pharmaciens africains, en collaboration avec de nombreux partenaires stratégiques, dont les syndicats des pharmaciens et diverses institutions tunisiennes impliquées dans la distribution de médicaments dans les secteurs public et privé, telles que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens en Tunisie, le Syndicat des pharmaciens privés, la Pharmacie centrale de Tunisie, l'Agence nationale des médicaments et des produits de santé et la Faculté de pharmacie de Monastir.