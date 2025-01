Tunisie: Textile-habillement tunisien - A quand l'envol ?

Le textile-habillement est en difficulté et risque même de disparaître, comme le prédisent certains observateurs. Et la responsabilité revient certainement aux premiers acteurs du secteur, qui, inconscients des enjeux et surtout insouciants, continuent leur navigation à vue en se contentant des solutions de facilité ou encore des dispositions provisoires. Une approche pénalisante car, comme l'a rappelé, mercredi dernier le Chef de l'Etat, lors d'un conseil des ministres, «les mesures partielles ou les ajustements temporaires n'ont aucune utilité. La solution doit être radicale», et ce, quel qu'en soit le domaine.

Depuis longtemps, et notamment depuis les débuts des années 2000, tous les observateurs n'ont cessé de rappeler, à chaque fois que le contexte l'exige, le besoin stratégique du textile-habillement tunisien de se libérer de la sous-traitance et de passer, même progressivement au produit fini.

On avait dit également que la sous-traitance n'a aucun avenir, c'est plutôt une solution provisoire. Certes, il y a eu quelques progrès, surtout vers la co-production, mais elle a été plutôt timide. La sous-traitance reste la composante dominante de notre industrie phare. Une telle physionomie, associée à la complexité administrative et à la lourdeur des charges financières, a rendu le secteur très vulnérable face aux chocs et surtout incapable non seulement d'élargir ses parts de marché, mais de préserver même ce qui a été déjà réalisé.