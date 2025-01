Tunisie: Réseau de trafic de drogue démantelé à Ras Jebel - Arrestation d'une trafiquante et d'un fugitif recherché

Les services de sécurité communs de la zone de sécurité nationale de Ras Jebel ont procédé à l'arrestation d'une femme accusée de trafic de drogue, ainsi que d'un homme recherché, pour lequel 16 mandats de perquisition avaient été émis pour les mêmes faits, ainsi que pour d'autres délits. Ce dernier était également sous le coup de plusieurs condamnations, avec une peine de prison dépassant les 35 ans, selon une source régionale autorisée.

La même source a expliqué que, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de la volonté de traquer les individus impliqués, la brigade de police judiciaire et la brigade de renseignement de Ras Jebel ont réussi à appréhender une femme impliquée dans la distribution de comprimés de drogue dans la ville de Rafraf. Après avoir mené un travail de renseignement minutieux et mis en place un dispositif de sécurité renforcé, les forces de l'ordre ont perquisitionné son domicile, en coordination avec le procureur de la République de Bizerte. Lors de cette perquisition, 25 comprimés de drogue de type Parkisol ainsi qu'une somme de 400 dinars, soigneusement dissimulée dans un coin de la maison, ont été saisis.

Lors de son interrogatoire, la suspecte a avoué s'approvisionner auprès d'un individu originaire de Tunis. En conséquence, les enquêtes ont été rapidement intensifiées à son sujet. Après avoir identifié le trafiquant, un piège a été tendu, permettant son arrestation. Il a été révélé que cet homme était recherché dans le cadre de 16 mandats de perquisition émis par plusieurs unités de sécurité et judiciaires pour des faits de trafic de drogue, d'escroquerie, de vol et d'émission de chèques sans provision. Ce dernier avait également été condamné à plus de 35 ans de prison.

Lors de son arrestation, les autorités ont saisi 150 comprimés de drogue de différentes sortes, cachés dans un four à l'intérieur de la cuisine de son domicile, ainsi que 75 grammes de cocaïne.