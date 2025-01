Burkina Faso: Patronat burkinabè - Les bureaux des conseils régionaux installés

C'est officiel, les membres des bureaux des Conseils régionaux du patronat ont pris fonction. La cérémonie d'installation des 13 bureaux, présidée par Idrissa Nassa, président du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB), a eu lieu le jeudi 23 janvier 2025 à Ouagadougou. Sa majesté Naaba Baongho de Gourcy en était le parrain.

La décentralisation du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) est en marche. En effet, au terme de la constitution des bureaux des conseils régionaux du patronat burkinabè qui s'est déroulée courant fin 2024, c'est l'heure pour les membres des 13 bureaux de prendre officiellement fonction. C'est ce sur quoi a porté la cérémonie du jour initiée par le CNPB qui, faut-il le dire, a mobilisé du beau monde dont des acteurs venus du Bénin, du Mali et du Niger.

Ce fut aussi pour l'organisation faîtière, des employeurs du Burkina, une occasion pour signer une série de conventions avec plusieurs structures en vue d'un élargissement des opportunités pour ses membres. A propos de ces accords, il y a ceux signés avec des structures de financement (APBEF-B, APSFD, SFI) ; des structures de garantie et d'appui financier (FSA, SOFIGIB, FAGACE) mais également avec des structures de sécurité de financement et celle de formation. Autre fait marquant de la cérémonie, un master class sur la vision, les missions, objectifs et mode d'action du CNPB. Vient ensuite le moment tant attendu, à savoir l'installation des membres des bureaux des conseils régionaux du patronat qui a été précédé du port des écharpes par lesdits membres.

Passé ce cap, le président du CNPB, Idrissa Nassa a exhorté les uns et les autres à s'impliquer car le développement ne peut être atteint sans un engagement collectif et une vision commune. Pour sa part, le parrain, en la personne de Naaba Baongho de Gourcy, a félicité les membres qui représenteront le patronat dans les 13 régions du pays et les a invité à proposer des solutions concrètes aux problèmes de la corporation.

Le message a été bien reçu, selon Azaratou Nignan/Sondo, SG du CRPB Centre, représentant les membres des bureaux des conseils régionaux. Il a assuré les personnalités présentes que les actions des 13 conseils régionaux serviront pleinement à la bonne tenue de leur mandat (2023-2028). Il a du reste ajouter : « Ensemble, nous allons oeuvrer à créer un environnement économique favorable à toutes les petites, moyennes et grandes entreprises, qui composent notre tissu économique ».

Les 13 présidents des bureaux des conseils régionaux

Les bureaux des conseils régionaux du patronat burkinabè dont les membres varient de 10 à 28, selon la zone, sont dirigés par des présidents. Il s'agit de :

- Boucle du Mouhoun : Tinga Harouna Compaoré

- Cascades : Diakalia Barro

- Centre : Hamade Ouédraogo

- Centre-Est : Fasnewendé Minoungou

- Centre-Nord : El hadj Rasmané Ouédraogo

- Centre-Ouest : El hadj Inoussa Bagué

- Centre-Sud : Joseph Rouamba

- Est : Larba Lankoandé

- Hauts-Bassins : Aboubacar Barro

- Nord : Mahamadi Limam Ouédraogo

- Plateau central : Edouard Bonkoungou

- Sahel : Hammadoum Dicko

- Sud-Ouest : Sié Youl.