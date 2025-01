Burkina Faso: Opération casiers vides au TGI Ouaga 1 - Une bonne démarche qui doit inspirer

Une opération spéciale comme on en voit rarement dans le milieu judiciaire. C'est peut-être la toute première dans notre pays. Je veux parler de l'opération "casiers vides".

En fait, c'est une opération commando initiée par le Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga 1, pour évacuer, en 10 jours, près de 2000 dossiers de faits de délits qui traînaient, pour la plupart, depuis des années, sans jugement. Cette opération a démarré le 20 janvier dernier, et se poursuit jusqu'au 30 du mois. Pour une mesure qui va faire beaucoup de bien aux Hommes en toge noire et leurs clients respectifs, c'en est une. Parce qu'elle permettra aux juges de vider effectivement leurs casiers qui débordent parfois de dossiers, et soulager ainsi de nombreux clients qui attendent depuis des années, que leurs affaires soient traitées.

Au-delà de la volonté de vider tous ces lots de dossiers poussiéreux, l'initiative a également une visée pédagogique. Elle cherche notamment à rapprocher la Justice des justiciables. En effet, ces audiences extraordinaires se tiennent non seulement au sein du TGI Ouaga 1. Mais elles sont également délocalisées dans des salles d'audiences de certaines juridictions soeurs, dans les salles de fêtes de certaines mairies d'arrondissements et au sein de l'ex-Conseil économique et social (CES). Le moins que l'on puisse dire, c'est que le TGI Ouaga 1 a été bien inspiré en entreprenant une telle initiative. C'est une bonne démarche qui doit inspirer les autres juridictions au regard de tout le bien qu'elle peut apporter à notre système judiciaire.

Il faut tout mettre en oeuvre pour que l'opération spéciale du TGI Ouaga 1, puisse connaître le succès escompté

Moi fou, je ne suis pas spécialiste du Droit, certes. Mais je tiens à saluer cette mesure qui va, un tant soit peu, redorer l'image de notre Justice. Une Justice qui, pendant longtemps, a perdu la confiance des justiciables. Tout simplement parce qu'elle a souvent donné l'impression de n'avoir pas été toujours juste avec tous les Burkinabè. Ils sont, en effet, nombreux nos concitoyens à avoir nourri ce sentiment d'avoir un droit qui n'a pas toujours été droit à tous les endroits.

Et ils n'ont peut-être pas tort. En effet, combien de ceux que j'appelle les petites gens, qui ne disposent pas de grands moyens, croupissent en prison pour des faits très souvent mineurs, et attendent désespérément leur jugement? Allez-y comprendre. En tout cas, le nombre de dossiers délictuels pendants au TGI Ouaga 1, qui vont être évacués au cours de cette opération spéciale, peut facilement donner un indicateur.

Cela dit, l'opération "casiers vides" est une belle trouvaille et une occasion pour notre Justice de se refaire une santé pour peu que les choses se fassent dans les règles de l'art. En tout cas, si les objectifs d'une Justice efficace, de célérité, équitable et proche du peuple sont effectivement atteints, ce sera un grand pas en avant. Pour ce faire, il faut tout mettre en oeuvre pour que l'opération spéciale du TGI Ouaga 1, puisse connaître le succès escompté.

C'est dire s'il faut accompagner tous les acteurs de la chaîne pénale qui, dans des conditions parfois difficiles, font un travail remarquable. Toutefois, on a constaté que l'opération a démarré avec quelques difficultés. En effet, aux premières heures, plusieurs dossiers ont été renvoyés parce que certains prévenus n'étaient pas comparants, visiblement pas mis au courant de l'enrôlement de leurs dossiers. Il faut donc trouver une solution à ce problème pour que l'effet escompté soit effectivement atteint.