Algérie: Ballalou - Renforcer davantage la coopération culturelle entre le pays et l'Italie

Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a exprimé, mercredi à Alger, à son homologue italien, Alessandro Giuli, la volonté de "renforcer davantage les relations bilatérales et la coopération culturelle dans tous les domaines des arts entre l'Algérie et l'Italie".

"Nous tâcherons de renforcer davantage les relations culturelles entre nos deux pays, à travers de nouveaux projets de coopération plus forts encore, dans le domaine du patrimoine culturel, le cinéma, le livre, l'audiovisuel, la musique et l'art en général", a déclaré M. Ballalou lors de l'inauguration d'une exposition au Musée public national des Beaux-Arts qui met en valeur nombre de grandes œuvres de la peinture italienne, conservées au Musée.

Cette exposition, a poursuivi le ministre de la Culture et des Arts, "est le meilleur exemple d'échanges culturels entre les deux pays", soulignant la nécessité de consolider les liens dans ce secteur à travers une "nouvelle dynamique et un véritable échange dans le domaine de la coopération et la diplomatie culturelles".

"De nouveaux projets culturels verront le jour entre nos deux pays, ils viendront renforcer ceux déjà entamés depuis des années dans les domaines du patrimoine culturel, de la musique et du théâtre, entre autres, et qui ont réellement abouti à de nouvelles œuvres", a conclu M. Ballalou.

De son côté, le ministre italien de la Culture, M. Alessandro Giuli a estimé que le Musée public national des Beaux-Arts d'Alger a "su valoriser le grand patrimoine artistique italien, à travers cette grande collection", rendue visible dans la salle Carrée du Musée, saluant la "capacité de préservation et de protection" de toutes ces œuvres.

Accompagnés de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger, les deux ministres ont conjointement inauguré l'exposition qui comprend les plus grandes œuvres italiennes datant du 14e siècle jusqu'à l'époque contemporaine et visité, d'autres expositions, aussi importantes, dédiées à l'histoire antique de la médina d'Alger et à la glorieuse Révolution de Novembre 1954.

Les deux ministres et l'ensemble de la délégation les accompagnant, ont également apprécié la prestation de la jeune soprano Serine Khiari (15 ans), issue de l'école de l'Opéra d'Alger, qui a interprété en a cappella deux pièces de l'Opéra italien du célèbre compositeur Giuseppe Verdi (1813-1901).

M. Ballalou et son homologue italien ont écouté, à l'occasion, les explications de la directrice du Musée public national des beaux-Arts, Mme Dalila Orfali, qui leur a présenté les œuvres de Mohamed Racim, lesquelles relatent une bonne partie de l'histoire de l'Algérie depuis le 16e Siècle, dans une salle baptisée du nom de cet éminent miniaturiste algérien (1826-1975).

Dans le hall et à la bibliothèque du Musée, d'autres œuvres réalisées par des artistes italiens à la gloire de la Révolution algérienne, ont émerveillé la délégation qui a pu également apprécier dans la salle Bachir Yellès (1921- 2022), une grande exposition de plusieurs peintres issus de plusieurs pays, arabes, d'Europe et même d'Amérique latine, sur la révolution algérienne, organisée dans le cadre des célébrations du 70e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération.

A l'issue de cette visite guidée, le ministre italien de la Culture a fait part de son "admiration" de l'art algérien, notamment celui célébrant la liberté car, selon lui, l'art "doit être au service de la liberté et de la libération de chaque forme de tyrannie et présence coloniale" et ceci, a-t-il conclu, "est le plus grand enseignement que j'en tire, grâce à vous aujourd'hui".