Algérie: Natation - Début des épreuves du championnat national hivernal des benjamins à Oran

Oran — Les épreuves du championnat national hivernal des benjamins filles et garçons ont débuté, jeudi au Centre nautique du Complexe olympique "Miloud Hadefi" d'Oran.

Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par la ligue oranaise, en collaboration avec la Fédération algérienne des jeux aquatiques et la direction de la jeunesse et des Sports d'Oran, est marquée par une participation record de 540 jeunes nageurs et nageuses, issus de 92 clubs représentant les différentes ligues de wilayas du pays.

Cette compétition, qui se déroule en trois jours, comporte 34 épreuves, réparties sur six séances, à raison de deux séances chaque jour le matin et soir.

La première journée de ce championnat prévoit le déroulement des épreuves finales dans les spécialités du 50 mètres nage libre, 200 m dos, 100 m brasse, 200 m brasse, 400 m nage libre et 4 fois 100 fois mètres quatre nages pour les filles et 50 m dos, 200 m brasse, 100 m papillon, 200 m nage libre et 100 m quatre nages pour les garçons, ainsi que mixte 4 fois 50 m nage libre.