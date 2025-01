Egypte: Voir ou revoir - « I promise you paradise »

Court métrage de 25 min réalisé par l'Egyptien Morad Mostafa, « I promise you paradise » aborde la question de l'immigration sur fond de religion et relation sentimentale.

L'histoire ici est celle de Eissa, jeune migrant africain de 17 ans, qui parcourt les rues bruyantes du Caire sur sa moto, avec la tête pleine de rêves d'ailleurs pour lui et ses proches. Peu importe le prix à payer.

Eissa veut le meilleur pour lui et sa famille mais la réalité de son environnement l'inquiète. Ce diagnostic est plus ou moins celui de plusieurs jeunes du continent qui ont choisi « l'ailleurs » pour matérialiser leurs désirs. Mais comme nous le voyons dans ce court métrage, que ce soit chez soi ou ailleurs, la réussite n'est pas donnée sur un plateau d'or. Il faut se battre et se battre très dur.

L'acteur principal incarné par Kenyi Marcellino se veut donc un symbole de résilience mais aussi une invite à repenser cette rage de vaincre. En effet, réussir mais à quel prix? L'Afrique devrait-elle se vider de ses élites ? Une question que devraient prendre au sérieux les dirigeants africains afin d'éteindre petit à petit cette soif démesurée d'immigration. Notamment en améliorant les conditions de vie, en instaurant un climat favorable à la paix et aux affaires, enfin en rendant l'égalité des chances accessible à tous.

Avec des images poignantes et un fond sonore doux, « I promise you paradise » invite chacun à la réflexion voire à l'action pour une Afrique qui ne chasse plus ses filles et fils. Ce film a été présenté à la Semaine de la critique au Festival de Cannes 2023, dans la catégorie court métrage.

Morad Mostafa est un cinéaste égyptien, né au Caire en 1988, ancien élève du Berlinale Talents Campus et de l'Académie de Locarno.