Congo-Brazzaville: Riac 2025 - Lancement de l'appel à candidatures

Les ateliers Sahm ont annoncé la tenue de la 11e édition de la Rencontre internationale d'art contemporain (Riac) de Brazzaville en septembre prochain. Pour ce faire, les artistes sont conviés à poser leurs candidatures pour espérer une sélection lors de cet événement.

Initiée depuis 2012 par les ateliers Sahm, la Riac réunit pendant un mois à Brazzaville plus d'une trentaine d'artistes et critiques d'art. Les artistes qui prennent part à ces ateliers sont issus du Congo et d'ailleurs. Durant le festival, des experts viennent de l'international pour accompagner les jeunes participants congolais et d'autres pays afin qu'ils développent des bases solides dans le domaine de la vidéo, de la peinture, de la photographie, de la performance, de la critique d'art, du théâtre, de la danse. En parallèle de ces ateliers se déroule un riche programme en spectacle de danse, théâtres, musiques, performances, slam, projections, débats d'idées sans oublier des expositions collectives.

Les ateliers Sahm sont un centre d'art contemporain à vocation panafricaine. Avec un réseau s'étendant aujourd'hui dans toute l'Afrique jusque dans la diaspora, ils se présentent aussi comme un espace alternatif de formation pour la jeune génération des artistes congolais et même ceux d'Afrique. Formation, réseautage, création d'opportunités professionnelles sont les mots qui résument l'action des ateliers Sahm, dont la direction est assurée par Bill Kouelany, auteure et plasticienne.

Sur le thème « Patrimoine africain, témoin du passé ou richesse durable pour demain », cette 11e édition de la Riac se révèle d'une importance capitale et d'une actualité brillante, car le patrimoine culturel africain est considéré comme un témoin d'un passé glorieux et comme une ressource durable pour construire le futur. Ce thème s'inscrit, par ailleurs, dans un contexte où les débats sur la restitution des oeuvres spoliées par les anciennes puissances coloniales ne cessent de croitre. L'Afrique, qui s'est longtemps vue dépossédée de ses trésors culturels, est aujourd'hui au coeur d'un vaste mouvement et réappropriation. Au-delà de cette dynamique de restitution, il sera question à travers ce thème de repenser la manière dont ce patrimoine culturel africain sera réinventé par les artistes contemporain afin de proposer de nouvelles lectures brûlantes et modernes.

Forts de cette belle symbiose de partage et artistique, les artistes intéressés à participer cette année à la Riac peuvent déjà soumettre leur candidature. Ce, avant la fin du mois d'avril. Dans un post Facebook annonçant officiellement la tenue de la 11e édition de la Riac, les ateliers Sahm ont partagé le lien de candidature pour faciliter la tâche aux artistes. Cette année, comme les précédentes éditions, ceux ayant participé à la Riac peuvent encore tenter leur chance pour rééditer l'expérience à ce rendez-vous devenu au fil des ans l'une des rencontres majeures d'art contemporain sur le continent.