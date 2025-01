Burkina Faso: Francis Kéré, premier Africain à recevoir le prix Pritzker d'architecture

Né en 1965 des parents germano-burkinabé, Francis Kéré est devenu le premier Africain à remporter le prestigieux prix Pritzker, souvent considéré comme le prix Nobel de l'architecture. Ses oeuvre très estimées comprennent des structures permanentes et temporaires. Elles sont dressées dans son pays natal, mais aussi en Afrique, en Europe et aux États-Unis.

Francis à grandi dans une communauté où il n'y avait pas de jardin d'enfants. Il était le premier de sa communauté à être allé à l'école. A l'âge de 7 ans, il s'est retrouvé entassé dans une salle de classe extrêmement chaude avec plus de 100 autres élèves. Cette expérience de la médiocrité des bâtiments a été sa première source d'inspiration pour améliorer la vie éducative des enfants du Burkina Faso, grâce à l'architecture.

Après avoir obtenu son baccalauréat en 1990 à l'âge de 30 ans , il part pour l'Allemagne, précisément à Berlin, avec une bourse pour faire un stage. Il étudie l'architecture et obtient son diplôme à l'Université technique de Berlin, en 2004.

En parallèle à ses études, il crée en 1998 l' Association Schulbausteine für Gando ( Des briques pour l'école de Gando ) pour financer son premier projet, une école primaire dans son village. Sa première école, faite de terre, est terminée en 2001. L'objectif de cette construction qui lui a valu ce prix Pritzker était de répondre à un besoin essentiel et de corriger les inégalités sociales. Dans les années suivantes, il travaille sur d'autres projets au Burkina-Faso et à l'extérieur du pays.

Dans chaque projet la communauté entière participe à son développement. De cette façon, elle apprend les techniques de construction et comment l'entretenir. C'est son approche collaborative, in situ, favorisant le réemploi et le recyclage et génératrice de structures économiques locales qui vaut à Kéré de recevoir un Global Award for Sustainable Architecture en 2009.

D'octobre 2010 à janvier 2011, des modèles et photos de projets de Kéré ont été présentés au MoMA de New York, dans une exposition intitulée Small Scale, Big Change: New Architectures of Social Engagement. En juin 2010, Kéré a participé au Congrès international d'architecture à Pampelune, intitulé Architecture: more for less.

Professeur en 2012 et 2013 aux Universités du Wisconsin à Milwaukee, Harvard Graduate School of Design et à l'Académie d'architecture de Mendrisio à Berlin, Francis Kéré a obtenu plusieurs prix en moins de quinze ans d'activité.

L'édition 2022 du Pritzker, qui est la plus haute distinction du monde de l'architecture, l'a octroyé ce prix pour son engagement pour la justice sociale . Une récompense qui met surtout en lumière une architecture globale, concrète, née du contexte.

A en croire sa déclaration qu'on peut lire sur BBC Afrique News : « C'était une grande surprise mais je suis subordonné et très fier de voir que ce travail que j'ai toujours considéré comme une affaire personnelle ait pu être lié à la fondation Pritzker et que j'ai reçu ce prix pour un travail qui me passionne tant ».