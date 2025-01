Congo-Brazzaville: Saint-Valentin - Josey en concert live à Brazzaville

La capitale congolaise s'apprête à vivre une soirée exceptionnelle le 14 février, avec la talentueuse Josey, chanteuse ivoirienne de renom. Le jour de la Saint-Valentin, cette prestation promet de transformer la nuit en une symphonie d'amour et de mélodies envoûtantes, offrant au public une expérience musicale inoubliable et empreinte de romance.

Le concert de Josey sera une occasion de célébrer la Saint-Valentin avec une touche musicale. Elle souhaite offrir à ses fans une soirée pleine d'émotions, de romance et de partage à travers ses mélodies envoûtantes et ses paroles touchantes. Ce sera une opportunité pour les couples de renforcer leurs liens et pour les célibataires de se laisser charmer par la magie de la musique.

Josey interprétera une sélection de ses plus grands succès dont "Diplôme", "Je te tiens", et "Espoir". De plus, elle présentera quelques unes de ses nouvelles chansons, offrant ainsi au public une exclusivité de son prochain album. Chaque chanson sera une invitation à voyager à travers les émotions et les histoires qu'elle raconte avec sa voix puissante et émotive.

Avant et après le concert, diverses activités seront organisées pour animer la soirée. Des stands de photographie pour immortaliser ces moments spéciaux, des ateliers de danse pour se déhancher au rythme de la musique, et des jeux interactifs pour créer une ambiance festive. Des stands de vente de souvenirs seront également présents pour que chaque fan puisse repartir avec un morceau de cette nuit magique.

Tout au long de sa carrière, la star de la chanson ivoirienne a reçu de nombreux prix et distinctions tels que le Prix de la Meilleure artiste féminine aux African Music Awards et le Prix de la Révélation de l'année aux Ivorian Music Awards. Son talent et son influence dans l'industrie musicale africaine ne cessent d'être reconnus et célébrés.

La chanteuse a collaboré avec plusieurs artistes renommés tels que Davido, Mr Eazi et Serge Beynaud. Ces collaborations ont enrichi son répertoire musical et ont permis de créer des morceaux qui ont conquis le coeur de nombreux fans à travers le continent.

Née Aka Gnakrou Josey Priscille, le 29 juin 1990 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, elle a toujours été passionnée par la musique. Depuis ses débuts modestes, elle a gravi des échelons pour devenir une artiste incontournable. Sa détermination et son talent l'ont propulsée sur la scène internationale, et elle continue d'inspirer de nombreux jeunes artistes à poursuivre leurs rêves.