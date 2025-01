Congo-Brazzaville: Art visuel - Punch Mak au sommet de sa carrière

Après avoir passé deux ans en résidence artistique en France dans la création des oeuvres de l'esprit et le perfectionnement de son art, l'artiste peintre Punch Mak participe à une nouvelle résidence d'artiste à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 20 janvier au 20 mars, qui se terminera par une exposition grand public.

L'agenda artistique du jeune peintre congolais Punch Mak est chargé en cette année. Il est déjà en résidence d'artiste d'Eklomiabla, dans la ville d'Assinie, en Côte d'Ivoire, pour perfectionner son art. Un moment d'isolement bénéfique pour lui afin de laisser libre cours à son imagination et convoquer les innovations dans la confection de ses peintures.

Punch Mak dit : « La résidence artistique permet à un artiste de consacrer du temps de création en dehors de son cadre de vie et travail habituel, dans un logement qui sert d'accompagnement mis à sa disposition ». Cela lui permettra d'entrer en contact avec les dieux de la création afin de mieux féconder son esprit dans la conception de beaux tableaux lorsqu'il aura son pinceau en main.

Cette résidence artistique sera suivie d'une exposition solo en vue de permettre au public de contempler ses oeuvres mais surtout une opportunité pour les vendre. « La restitution de cette résidence, dont un premier vernissage d'exposition VIP le 15 mars, à la résidence Eklomiabla, puis un second vernissage d'exposition grand public, le 20 mars, à la galerie Amani, à Abidjan », affirme le peintre. Son esprit sera ainsi en communion avec la nature afin de mieux capter les rayons de l'imagination.

S'isoler pour mieux s'inspirer

Il y a deux ans à Paris, Punch Mak avait pris part à deux résidences artistiques. La première s'est tenue au centre d'art Montevidéo, à Marseille, avec pour thème "Source de lumière chapitre 2 comédies humaines". La seconde a été consacrée à la recherche artistique sur le thème " Le sacrifice d'un africain en France". Punch survole le monde réel et surréel, mêle l'imagination et les réalités sociales dans ses oeuvres.

Le peintre a été récompensé dans le cadre de l'année de la jeunesse du prix du mérite Denis-Sassou-N'Guesso à hauteur de 1 000 000 FCFA organisé par le Collectif des jeunes émergents. La cérémonie de remise des prix avait eu lieu le 26 décembre 2024 au Palais des congrès de Brazzaville. Sur 104 nominés, repartis en deux catégories, A et B, l'artiste se trouvait dans la catégorie A, la plus haute.

Les récompenses étaient les trophées, les certificats et les chèques. Dans la catégorie B, le montant était de 500 000 FCFA. « Le Collectif des jeunes émergents s'est engagé à promouvoir et à valoriser les jeunes talents qui se distinguent dans divers secteurs et contribuent au développement de notre art », a confié l'artiste.

Si dans la musique il y a des prix et récompenses, rares sont les oeuvres de l'esprit comme la peinture qui sont valorisées. Le Collectif des jeunes émergents, dirigé par Magloire Mahoungou et Tsatsa Avanke Lekoundzou, avait opté pour la sélection des jeunes de 18 ans à 40 ans, en fonction de l'impact de leurs activités dans le développement, l'innovation et le savoir-faire.