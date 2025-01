Congo-Brazzaville: Céline Bernard - « Mon but est d'écrire pour la paix entre les cultures »

interview

Promotrice culturelle, l'artiste française pluridisciplinaire, Céline Bernard, a bien voulu partager à nos lecteurs les raisons de son engagement littéraire et ses projets pour 2025. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Céline Bernard, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Céline Bernard (C.B.) : Je suis écrivaine, calligraphe, enluminure et passionnée par l'art sous toutes ses formes. À travers mes créations, j'explore la puissance des mots et la beauté des lettres pour bâtir des ponts entre les cultures. Mon travail s'inspire de traditions anciennes que je réinterprète pour exprimer des valeurs universelles comme la paix, l'harmonie et l'amour de la diversité humaine. Chaque projet est pour moi une quête : celle de célébrer ce qui nous relie au-delà de nos différences.

L.D.B.C. : Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, parlez-nous en succinctement.

C.B. : Mes livres s'articulent autour de deux axes principaux : d'un côté, je prête ma plume aux auteurs en tant qu'écrivaine publique et privée et, de l'autre, j'oeuvre à la promotion de la calligraphie et à l'art de l'enluminure. Par exemple, mon dernier opus, "L'art de la biographie : s'Imaginer", montre comment le geste d'écriture peut devenir un acte méditatif, presque sacré quand il retranscrit la biographie de chacun. Chaque projet est pour moi une manière de transmettre, mais aussi de dialoguer avec mes lecteurs.

L.D.B.C. : L'écriture et la calligraphie sont-elles les seuls domaines d'expression artistique qui vous tentent ?

C.B. : Pas du tout ! Les arts vivants, le théâtre, par exemple, sont une véritable extension de mon écriture. Ils transforment les mots en images et donnent une matérialité aux idées. J'aime aussi explorer les arts visuels, notamment à travers l'enluminure, qui allie minutie et contemplation. Mon objectif est de croiser les disciplines pour créer des oeuvres qui touchent à la fois l'esprit et les sens. Je crois que l'art, sous toutes ses formes, est un langage universel qui peut faire vibrer les coeurs et éveiller les consciences.

L.D.B.C. : Quels sont vos projets pour 2025 ?

C.B. : 2025 sera placée sous le signe de l'échange et du partage. En voyage à travers le monde, je me consacre à l'inspiration et à la création en alliant calligraphie et découvertes interculturelles, avec l'idée de célébrer la diversité des écritures dans le monde et leur rôle comme vecteurs de paix (Lien vers ma chaîne youtube : CelineB. Calligraphie & Enluminure - YouTube). Je travaille aussi sur une communauté dédiée où l'écriture se fait le fil conducteur d'un voyage intérieur, une invitation à se reconnecter à l'essentiel. Enfin, je rêve d'organiser des ateliers qui réuniraient des artistes de différentes cultures pour créer ensemble, dans un esprit de dialogue et d'harmonie.