Congo-Brazzaville: Franglish attendu à Pointe-Noire

Le jeune et talentueux artiste congolais, Franglish, se produira en concert à Pointe-Noire le 22 février, pour soutenir la population vulnérable. Cet événement sera un élan de solidarité tout en alliant la musique afin de procurer de la bonne humeur aux mélomanes et fans de l'artiste.

Connu pour son style qui mélange le français et l'anglais, Franglish a conquis le coeur de nombreux fans à travers le monde. Parmi ses titres phares, on retrouve "Mélodie", "Donna Imma", et "Oui ça va". Pendant son concert de Pointe-Noire, il interprétera plusieurs de ses morceaux pour offrir au public une expérience inoubliable.

Franglish a également été reconnu pour son talent exceptionnel à travers plusieurs distinctions. Il a été nominé et a remporté des prix dans diverses cérémonies, notamment les NRJ Music Awards et les MTV Africa Music Awards. En outre, il a collaboré avec de nombreux artistes tels que Dadju, Aya Nakamura et Niska, enrichissant ainsi sa discographie de featurings mémorables.

Né Gédéon Mundele Ngolo, Franglish a débuté sa carrière musicale dans les rues de Paris, avant de se faire connaître sur la scène internationale. Son ascension rapide et son engagement envers les causes sociales font de lui un artiste complet et respecté.

Le concert caritatif de Pointe-Noire promet d'être une soirée mémorable, avec une variété d'activités prévues pour le plaisir des participants. La performance live sera le point culminant de la soirée, où Franglish interprétera ses plus grands succès ainsi que de nouvelles chansons. Les fans pourront ainsi profiter de ses mélodies entraînantes et de son style unique en direct, créant une ambiance inoubliable.

En plus de la performance musicale, des ateliers de musique seront organisés pour des jeunes musiciens locaux. Ces moments interactifs offriront aux participants l'opportunité d'apprendre des techniques musicales, de recevoir des conseils d'un artiste accompli et d'améliorer leurs compétences. Ce sera une belle occasion pour des jeunes talents de se perfectionner et de s'inspirer.

Pour soutenir la cause caritative, une vente de merchandising sera également organisée. Des produits dérivés de Franglish, tels que des t-shirts, des casquettes et d'autres articles seront disponibles à l'achat. Les recettes seront entièrement reversées pour aider la population vulnérable, permettant ainsi aux fans de contribuer tout en repartant avec un souvenir de l'événement.

Enfin, une session de "Meet-and-greet" sera proposée pour donner aux fans une chance de rencontrer Franglish en personne. Cette séance leur permettra de partager un moment privilégié avec l'artiste, de discuter avec lui et de capturer des souvenirs précieux de la soirée spéciale.