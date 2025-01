Congo-Brazzaville: Semaine de la mode 2025 - L'appel à créateurs lancé

A l'occasion de la 4e édition de la Semaine de la mode dénommée « Brazza fashion week » qui se tiendra du 14 au 18 mai à Brazzaville, l'Institut français du Congo (IFC) a ouvert les candidatures à l'endroit des créateurs de mode désireux de participer à l'événement.

L'appel à candidatures à la 4e édition de la Semaine de la mode « Brazza fashion week » est ouvert du 10 janvier au 10 février. « Vous êtes un jeune créateur ou une jeune créatrice de mode. Vous avez au moins deux collections de prêt-à-porter masculins, féminins ou unisexes. Candidatez », peut-on lire dans un post Facebook de l'IFC.

Brazza fashion week est un événement de l'industrie de la mode congolaise, durant approximativement une semaine, et qui permet aux stylistes et maisons de couture de présenter leurs dernières collections de prêt-à-porter et de haute couture.

L'occasion pour eux de rivaliser d'ingéniosité afin de présenter des pièces fortes, uniques et rares. Les défilés de mode sont typiquement au centre de cet événement qui offre au public plus qu'un show mais surtout l'étendue du talent que regorge le Congo en matière de couture. Pour les artistes et les personnalités publiques, par exemple, ce genre de rendez-vous permet de rencontrer les créateurs pouvant les accompagner lors de grands événements de leur agenda annuel.

Pour les créateurs en herbe, participer à de tels événements permet non seulement d'apprendre de l'expérience des autres mais aussi de se vendre, de se faire connaître, de nouer des collaborations et de toucher une nouvelle niche de clients. En effet, en trois éditions seulement, Brazza fashion week a réussi à s'imposer er à devenir une vitrine de promotion des créateurs locaux.

Pour rappel, tous les détails concernant les inscriptions sont à se procurer à la réception de l'IFC et les candidatures à envoyer au plus tard le 10 février. Au-delà de la présentation des collections, Brazza fashion week c'est aussi des expo ventes, des ateliers, des formations et des conférences auxquelles les créateurs peuvent participer à souhait.