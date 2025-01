Congo-Brazzaville: Portrait - Cycy Eks entre foi, résilience et persévérance

Promotrice culturelle digitale, créatrice de contenu spécialisée dans la culture, chroniqueuse musicale web et passionnée d'art, Nancy Ekouya Itoua alias Cycy Eks est une influenceuse dont l'implication dans le monde de la culture populaire et de la jeunesse artistique au Congo est bien établie. Meilleure créatrice de contenu aux Brazza Best Awards 2023, elle a été impliquée dans des campagnes d'envergure telles que la Conférence internationale de l'afforestation et du reboisement ainsi que « Notre voix, notre futur » de l'Union européenne.

Née d'une famille à double culture, Franco-Congolaise et ivoirienne, Cycy Eks, 23 ans, est une autodidacte dont le parcours scolaire et professionnel a été dicté par ses envies et désirs d'exercer un métier contraire à ce que voulaient ses parents et son entourage. Elle assume seule ce choix n'ayant en amont pas de plan pour développer sa stratégie en dépit d'une forte audience sur les réseaux sociaux. « Je savais que c'était éphémère mais je savais que c'était là ou je devais aller. Je n'arrivais pas à expliquer à mes parents parce qu'ils étaient plus âgés que moi et ont vécu à une autre époque. Ils avaient peur que je me lance dans quelque chose de frêle. Heureusement que ma mère m'aime de manière inconditionnelle, m'a soutenue malgré son désaccord et m'a donné six mois pour me faire une place dans le domaine que j'aime et être financièrement indépendante, sinon elle me coupait les vivres », raconte Cycy.

Après son baccalauréat en 2020, elle part pour la France poursuivre ses études. La même année, Cycy entre pour la première fois au studio d'enregistrement. « C'était un moment incroyable et un jour que je n'oublierai jamais parce que c'est là que je me suis rendue compte qu'on avait des artistes talentueux au Congo et que je n'étais pas au courant. Aller enregistrer un son c'était pour moi une distraction comme une autre mais, je n'avais pas conscience que c'était vraiment de l'art. Ce jour-là il y a eu le déclic, un changement dans ma façon de penser et je me suis dit qu'il fallait que j'approfondisse dans cet univers », poursuit-elle.

Pour un début, elle s'intéresse particulièrement aux artistes de niche et décide de parler d'eux sur les réseaux sociaux et cela accroche plusieurs internautes. C'est ainsi qu'elle s'aperçoit du besoin de reconnaissance par les artistes qui faisaient des choses extraordinaires mais qui n'étaient pas reconnus à leur juste valeur.

Après trois ans de management dans une entreprise française, Cycy Eks décide de tout arrêter pour créer en 2022 son premier média web, « Le blog hip-hop Congo ». L'objectif étant de promouvoir la culture urbaine et celle du Congo. Elle anime ainsi une communauté de plusieurs centaines de personnes et nourrit régulièrement ses différents comptes associés. Cycy anime en parallèle une chronique hebdomadaire et crée du contenu à destination des plateformes les plus en vogue du siècle présent. En 2023, ses efforts sont gratifiés à travers le Prix de la meilleure créatrice de contenu aux Brazza Best Awards, une initiative lancée par le média web Brazza buzz. Un mérite et un honneur qui, dit-elle « n'a pas plu à certains qui se sont acharnés sur moi. Cependant, je n'ai pas lâché. Je sais qui je suis et je sais où je vais ».

Le chemin est encore long pour Cycy Eks qui a su faire ses preuves afin d'être aujourd'hui attachée au Congo et à sa culture. Elle prévoit cette année de valoriser les autres arts du pays. « Pour faire de grandes choses, il faut de grandes personnes et de grandes épaules. J'irai à des événements autres que celui de la musique et essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. A toutes ces personnes qui veulent vivre leur rêve, je leur conseille d'avoir un plan pour la concrétisation de celui-ci. Dans l'univers du showbiz et peu importe, il faut connaître les règles du jeu et savoir les manipuler pour pouvoir survire, de continuer à marcher et à réussir », a-t-elle conclu.