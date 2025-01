Afrique de l'Ouest: Alliance des Etats du Sahel - Une année de marche vers la souveraineté

Créée en 2023, l'Alliance des Etats du sahel (AES) est depuis le 6 juillet 2024, la confédération AES. Plusieurs évènements ont marqué le parcours de cette organisation.

L'Alliance des Etats du Sahel a été créée le 16 septembre 2023 par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le Président du Mali, le général Assimi Goïta, le Président du Niger, le général Abdourahamane Tiani et le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré ont signé, la charte du Liptako Gourma, ce jour là, à Bamako la capitale du Mali. L'article 2 de la charte stipule que l'objectif de l'AES est "d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux Parties contractantes."

A travers l'AES, les 3 pays se sont engagés à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. La nouvelle Alliance des Etats du Sahel (AES), centrée sur la région du Liptako-Gourma, également connu sous le nom de la «zone des trois frontières». Il s'agit d'un espace partagé par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 28 janvier 2024, les trois pays annonçaient leur retrait de la CEDEAO avec effet immédiat.

Lors du premier sommet des chefs d'Etat de l'AES, tenu le 6 juillet 2024 à Niamey, ils ont signé une autre charte. Celle-ci a consacré la création d'une confédération entre le Mali, le Niger et le Burkina dénommée Confédération "Alliance des Etats du Sahel". La confédération de l'AES représente un vaste territoire, pour une population de 72 millions d'habitants. Outre sa richesse en ressources naturelles telles que l'or, le diamant, l'uranium, le manganèse, le gaz et le pétrole, le Liptako-Gourma est le théâtre d'attaques terroristes récurrentes depuis plus d'une décennie.

En plus de réaffirmer leur détermination à lutter contre le terrorisme, à travers la signature de la charte de la Confédération AES, les chefs d'Etat ont étendu les domaines de coopération à des secteurs stratégiques tels que l'agriculture et la sécurité alimentaire ; l'eau et l'environnement ; l'énergie et les mines ; les échanges commerciaux et la transformation industrielle ; les infrastructures et les transports ; la communication et les télécommunications ; la libre circulation des personnes et des biens ; l'économie numérique.

Ils ont aussi décidé d'accorder une attention particulière à la cohésion sociale, le relèvement et la stabilisation ; la jeunesse, le sport et la culture ; l'éducation et la formation professionnelle ; l'emploi et la santé.

Les chefs d'Etat ont également décidé de la création d'une Banque d'Investissement de l'AES et de la mise en place d'un Fonds de stabilisation. Au titre de la communication de l'AES, les chefs d'Etat ont instruit les ministres de mettre en place une stratégie de communication efficace pour une information saine des populations à travers l'utilisation accrue des langues nationales sur les médias publics et privés. Dans ce cadre, le logo de la confédération AES a été dévoilé le 30 décembre 2024 à Bamako, suivi du lancement de la plateforme Web TV AES.

Lors de son sommet du 15 décembre 2024 à Abuja, la CEDEAO a acté le départ des 3 pays avec un délai supplementaire de 6 mois pour revenir sur leur décision.

Le 21 janvier 2025, le ministre de la Défense nationale du Niger, le général Salifou Modi a annoncé que le Burkina Fao, le Mali et le Niger s'apprêtent à rendre opérationnelle, d'ici à quelques semaines, une Force conjointe de 5 000 hommes pour lutter contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). La mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025 est le dernier évènement majeur concernant l'AES, au moment où nous bouclions cet article. L'annonce a été faite par le Président de la Confédération des Etats du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta, jeudi 23 janvier à travers un communiqué.