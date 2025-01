Algérie: Belmehdi préside l'ouverture d'une conférence scientifique sur le Coran et les récitateurs

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, a présidé, jeudi à Alger, l'ouverture d'une conférence scientifique sur le Coran et les récitateurs, organisée dans le cadre de la 20e édition du Concours international du Prix d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a indiqué que l'organisation de cette conférence qui a vu la participation des deux membres du jury de cette édition du Prix d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint Coran, venus d'Arabie Saoudite, et de la République fédérale du Nigéria, vient couronner la série de conférences qu'ils ont animées à travers 7 wilayas, au profit des apprenants de l'enseignement coranique et des imams.

Il a ajouté que l'organisation de ces activités intellectuelles et scientifiques parallèlement au Concours international du Prix d'Alger de récitation et de psalmodie du Saint Coran, vise à mettre à profit l'expertise des membres du jury notamment pour les établissements d'enseignement coranique et de leurs responsables.

A cette occasion, M. Belmehdi a mis en avant l'importance des efforts déployés par l'Etat, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au service du Saint-Coran, en accordant un "intérêt particulier" aux établissements d'enseignement coranique, tels que les écoles et les zaouïas.

La rencontre scientifique a été marquée par la présentation de deux conférences présentées respectivement par les deux membres du jury, Dr. Taher bin El Ghouni Idriss El Naim El Mouhassabi (Nigéria) et Dr. Youssef bin Moslih bin Mahl el-Radadi (Arabie saoudite).