Algérie: En qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre de la Communication reçu à Windhoek par le président namibien

Alger — En qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane, a été reçu, jeudi à Windhoek, par le président de la République de Namibie, M. Nangolo Mbumba, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, le ministre de la Communication a remis au Président Nangolo Mbumba, une lettre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans laquelle il a "adressé ses salutations fraternelles les plus sincères et fait part de sa volonté de renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, en vue de les hisser au niveau des liens historiques qui les unissent au service de leurs intérêts communs", précise la même source.

Cette rencontre a été "l'occasion de passer en revue les différentes dimensions des relations bilatérales privilégiées entre l'Algérie et la Namibie et d'examiner les moyens de les promouvoir dans divers domaines, en vue de soutenir la coopération aux niveaux régional et international, notamment s'agissant du dossier de la réforme de l'ONU", ajoute le communiqué.

Les deux parties ont également abordé "les questions prioritaires à l'ordre du jour de l'Union africaine", en mettant l'accent sur "l'importance de la coordination et du renforcement des mécanismes de concertation dans le cadre de l'action continentale commune", conclut la même source.