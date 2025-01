Algérie: Boumerdes - Entrée en service de la pénétrante autoroutière reliant Khemis El Khechna à l'autoroute Est-Ouest

Boumerdes — Le projet de la pénétrante autoroutière reliant la commune de Khemis El Khechna, à l'ouest de la wilaya de Boumerdes, à l'autoroute Est-Ouest via la rocade N 2, est entré en service jeudi.

La cérémonie d'inauguration de ce projet s'est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère des Travaux publics et des infrastructures de base, Boularbah Ali, de représentants de l'Algérienne des autoroutes (ADA) et de nombre d'organismes et de directions exécutives, ainsi que des autorités locales.

Cette pénétrante est une "nouvelle voie qui relie la ville de Khemis El-Khechna à la rocade N2 et aux wilayas d'Alger au nord, Blida à l'ouest et Bouira à l'Est, via l'autoroute Est-Ouest", a indiqué le Secrétaire général du ministère dans une déclaration à la presse.

Ce projet autoroutier compte deux (2) couloirs principaux de quatre (4) mètres de large chacun, en conformité avec les normes en vigueur dans la réalisation des autoroutes, outre un rond-point doté de panneaux signalétiques et de glissières pour assurer la sécurité des usagers.

La réalisation de ce projet est "un pas qualitatif" pour le renforcement des infrastructures de base à Khemis El-Khechna. Cette nouvelle pénétrante est aussi un acquis pour ses usagers qui pourront désormais accéder à cette ville et en sortir en toute facilité. Elle permettra aussi de réduire la densité du trafic routier, qui atteint des pics de près de 17.000 véhicules aux heures de pointe, selon le même responsable.

Cet axe autoroutier, de 1,5 km de long, permettra aux automobilistes en provenance d'Alger d'accéder directement à Khemis El Khechna et d'en sortir en direction de la wilaya de Boumerdes, a souligné, pour sa part, la directrice des travaux publics de Boumerdes, Ferial Saâyoud.

Réalisé pour une enveloppe de 184 millions de DA, ce projet constitue, également, une zone de transit pour les automobilistes en provenance de ou en partance vers la région-Ouest de Blida et Alger, en accédant directement vers les régions Est en direction de Bouira, Boumerdes et Constantine, a-t-elle ajouté.

La responsable a rappelé qu'un autre projet est en voie d'achèvement dans la même commune. Il s'agit du dédoublement de l'axe de la RN 29 reliant Khemis El-Khechna à Meftah (Blida) sur une distance de 6 km, dont le taux d'avancement est de plus de 97%, et qui est attendu bientôt à la réception.