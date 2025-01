Algérie: Merad installe le nouveau wali de Bechar

Bechar — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a présidé jeudi la cérémonie d'installation de M. Ahmed Ben Youcef en qualité de wali de Bechar, en remplacement de M. Mohamed Said Benkamou.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Merad a indiqué que la nomination de M. Ahmed Ben Youcef à la tête de la wilaya de Bechar, s'inscrit dans l'optique de donner une nouvelle dynamique au développement de cette wilaya du Sud-ouest.

Le ministre a mis en évidence l'importance qu'accorde le président de la République au développement économique de cette wilaya à travers plusieurs acquis, notamment les grands projets de la voie ferroviaire Bechar-Tindouf-Gara Djebilet, du complexe sidérurgique de Toumiat pour la valorisation du gisement de fer de Gara-Djebilet et le projet de transfert des eaux albiennes du champ de captage de Guetrani sur 220 km pour approvisionner les communes de Bechar, Kenadza et Abadla en eau potable avec un débit de 80.000 M3/jour.

M.Merad a souligné, en outre, que "le président de la République attache une grande importance au citoyen et à la prise en charge de ses préoccupations".

Il a annoncé, par ailleurs, le lancement d'un vaste plan de modernisation urbaine, décidé par le président de la République au profit de la commune de Bechar et qui touchera l'ensemble des quartiers de cette collectivité, considérée comme le pôle régional du Sud-ouest du pays.

"A travers ce projet de modernisation urbaine de Bechar, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, veut donner une nouvelle image de cette ville pour en faire un véritable pôle urbain", a-t-il précisé.

M. Merad a aussi mis en avant les atouts et les potentialités économiques De la wilaya, spécifiquement dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie, des secteurs qu'il appartient, a-il-dit, de "dynamiser à l'avenir pour le développement socioéconomique de la région et, au-delà, améliorer les conditions de vie des habitants de la région".

Il a appelé, d'autre part, l'ensemble des citoyens, la société civile et l'université à contribuer aux nouveaux objectifs de développement de la wilaya, tracés par les hautes autorités du pays, pour en faire un pôle de développement régional et contribuer à l'amélioration du cadre de vie de ses habitants.

Le ministre a également tenu à signifier, à l'adresse du nouveau wali de Bechar, la nécessité d'être à l'écoute des citoyens et d'engager des actions concrètes pour la prise en charge de leurs préoccupations et du développement, en général, de la wilaya qui connait certains retards et contraintes dus essentiellement à la faiblesse de consommation des crédits alloués par l'Etat à son développement dans différents secteurs d'activités.

Le nouveau wali de Bechar, Ahmed Ben Youcef, s'est engagé à œuvrer pour la concrétisation des objectifs de développement de la wilaya et d'être à l'écoute des citoyens, tandis que Mohamed Said Benkamou, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui durant ses trois années et demi d'exercice à la tête de l'exécutif de la wilaya.