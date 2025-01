Cameroun: Me Alice Kom appelle à la résistance contre l'abus de pouvoir au pays - Justice et légalité

Me Alice Kom, avocate et figure emblématique de la défense des droits humains au Cameroun, lance un appel poignant à la jeunesse et aux citoyens pour résister face à l'abus de pouvoir et défendre la justice. Dans un message vibrant, elle dénonce les accusations portées contre elle, qu'elle qualifie d'illustration des dérives autoritaires qui menacent l'État de droit.

Récemment convoquée par la police judiciaire pour des accusations de « bris de scellés » et de « rébellion », Me Kom affirme que ces charges sont infondées. Elle explique que les scellés retirés n'avaient aucune base légale, car ils n'émanaient pas d'une décision judiciaire, mais d'une action arbitraire de l'administration. « Ces scellés, mes amis, n'avaient aucune légitimité. Dans un État de droit, seule la justice a le pouvoir de poser des scellés », déclare-t-elle avec fermeté.

Pour Me Alice Kom, cette affaire dépasse sa personne. Elle symbolise un combat plus large contre l'oppression et le mépris de la légalité. « Ce n'est pas seulement mon combat, c'est le nôtre. Nous devons nous unir pour construire un Cameroun où la loi protège et ne sert pas à intimider », insiste-t-elle.

Son message s'adresse particulièrement à la jeunesse, qu'elle encourage à rester debout et à ne pas céder à la peur. « Ce moment est difficile, mais il est révélateur. Il montre le chemin qu'il nous reste à parcourir pour un avenir meilleur », souligne-t-elle. Elle appelle à une résistance citoyenne pacifique, fondée sur le respect de la vérité et de la justice.

Me Kom rappelle que le combat pour la justice et l'équité ne sera pas facile, mais elle reste convaincue que l'union et le courage permettront de surmonter les obstacles. « Rien de grand n'a jamais été accompli sans courage. Ensemble, nous pouvons y arriver », affirme-t-elle avec détermination.

En conclusion, Me Alice Kom réaffirme son engagement inébranlable pour un Cameroun juste et équitable. Son appel à la résistance et à l'unité résonne comme un message d'espoir pour tous ceux qui croient en un avenir meilleur.