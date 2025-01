Soudan: Le PAM livre de la nourriture dans une ville clé pour tenter de stopper la propagation de la famine

Pour la première fois depuis plus d'un an, de la nourriture du Programme alimentaire mondial (PAM) est arrivée dans la ville de Wad Madani, touchée par le conflit au Soudan, dans le cadre des efforts visant à atteindre les communautés isolées et déchirées par la guerre dans tout le pays et à mettre un frein à une famine croissante.

Le lundi 20 janvier, les premiers camions du PAM sont arrivés à Wad Madani, transportant 260 tonnes d'aliments nutritionnels spécialisés pour traiter la malnutrition croissante, ainsi que des céréales, de l'huile, du sel et des légumineuses pouvant nourrir 30.000 personnes pendant un mois, a précisé l'agence onusienne dans un communiqué de presse.

« Il y a une situation de faim extrême - du moins pour les plus vulnérables là-bas », a déclaré à la BBC Alex Marianelli, Directeur par intérim du PAM au Soudan. Des poches de faim extrême, affectant des dizaines de milliers de personnes, a-t-il dit, ont déjà été identifiées à Wad Madani, la capitale de l'ancien grenier à blé du Soudan, l'État de Gezira.

En décembre 2023, le PAM a perdu l'accès à Wad Madani, autrefois un important centre humanitaire à partir duquel l'agence aidait 800.000 personnes par mois. Aujourd'hui, le PAM saisit l'opportunité d'un récent changement dans les lignes de front du conflit pour reprendre l'aide alimentaire vitale.

Des convois supplémentaires du PAM se dirigeront bientôt vers Wad Madani depuis Kosti, dans l'État soudanais du Nil Blanc, et la ville orientale de Port Soudan, a souligné M. Marianelli. Ils seront chargés également de produits de santé, d'hygiène et d'autres produits vitaux de l'UNICEF et d'autres partenaires humanitaires.

« La situation reste dangereuse », a dit le responsable du PAM, mais avec une stabilité accrue, « nous verrons un flux d'aide plus important et plus complet arriver à Wad Madani ».

De nouvelles avancées

L'acheminement de l'aide alimentaire à Wad Madani compte parmi les avancées récentes du PAM dans la fourniture d'aide à certaines des zones de conflit les plus dangereuses et les plus isolées du Soudan.

Mercredi 22 janvier, quatre barges chargées de 1.000 tonnes d'aide alimentaire du PAM pour 80.000 personnes sont arrivées à Kosti, via le Nil Blanc, depuis la ville de Renk au Soudan du Sud. Cette expédition a nécessité des mois de préparation et marque la première fois que l'aide du PAM est transportée par voie fluviale du Soudan du Sud au Soudan.

« C'est important car il s'agit d'un transport rapide de nourriture par voie maritime du Soudan du Sud au Soudan », a déclaré Linus Mwaji, responsable de la logistique du bureau de terrain du PAM à Renk. « Cela sera crucial pour répondre aux besoins alimentaires des populations du Soudan. »

En fin de semaine dernière, un convoi d'aide du PAM est arrivé à Gebaish, dans l'État du Kordofan occidental au Soudan, transportant suffisamment de vivres pour nourrir 7.000 réfugiés du Soudan du Sud pendant un mois. Il s'agit des premiers camions du PAM à arriver sur place depuis le début de la guerre au Soudan en 2023.

Il est également important de noter que le PAM a finalement pu livrer une aide alimentaire à la fin de l'année dernière au camp de déplacés de Zamzam, à l'extérieur de la capitale du Darfour-Nord, El Fasher, où la famine a été confirmée en août.

Et le jour de Noël, le PAM a conduit un convoi humanitaire vers le sud de Khartoum - une autre première depuis le début du conflit.

Mais avec la famine qui se propage au Soudan, le temps presse pour livrer des milliers de tonnes de nourriture supplémentaires aux personnes désespérées. Outre Zamzam, la famine a été confirmée dans quatre autres zones du Darfour-Nord, et devrait toucher cinq autres d'ici la mi-mai, dans un contexte de détérioration rapide de la situation sécuritaire. En outre, 17 autres zones du Soudan sont considérées comme menacées de famine.

Menace contre les civils à El-Fasher

De son côté, la Coordinatrice humanitaire au Soudan, Clémentine Nkweta-Salami, a exprimé sa vive inquiétude concernant une menace imminente visant les civils à El-Fasher.

« Je suis profondément alarmée par les informations faisant état d'une attaque imminente des Forces de soutien rapide (FSR) à El-Fasher, dans l'État du Darfour-Nord, et je continue d'être gravement préoccupée par la sécurité des civils pris entre deux feux », a-t-elle déclaré.

Les FSR ont donné le 20 janvier 2025 un ultimatum de 48 heures aux forces alliées aux forces armées soudanaises pour quitter la ville et ont indiqué une offensive à venir.

Depuis mai 2024, El- Fasher est assiégée par les FSR. Les civils d'El-Fasher ont déjà enduré des mois de souffrances, de violences et de violations flagrantes des droits de l'homme en raison de ce siège prolongé.

« J'appelle toutes les parties au conflit au Soudan à penser aux nombreuses vies innocentes en jeu. Je les exhorte à désamorcer les tensions et à donner la priorité à la protection des civils, comme le prévoient leurs obligations en vertu du droit international humanitaire », a déclaré la responsable de l'ONU. « De nouvelles violences ne feront qu'aggraver la tragédie pour les civils et entraver les perspectives de paix et de stabilité au Soudan ».