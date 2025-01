Nigeria: Lutte contre le terrorisme - Le pays développe ses forces aériennes pour y faire face

analyse

Lorsque l'armée de l'air nigériane célébrait son 60e anniversaire en mai 2024, son porte-parole déclarait qu'elle était en passe de devenir la troisième plus grande armée de l'air en Afrique d'ici deux ans. Cette ambition repose sur l'acquisition et à la livraison massives de moyens aériens et au programme de renforcement des capacités de l'armée de l'air au cours des dernières années.

L'expansion de la flotte intervient à un moment critique. L'indice mondial du terrorisme a récemment décrit la région du Sahel, en Afrique de l'Ouest, comme le nouvel épicentre du terrorisme. Les analystes de la sécurité Samuel Oyewole, Francis Okpaleke et Oluwole Ojewale apportent des éclairages sur le rôle stratégique de l'armée de l'air nigériane dans la sécurité nationale et sa projection de puissance dans la région.

Quelles sont les capacités de l'armée de l'air nigériane et comment se compare-t-elle aux autres forces aériennes du continent ?

En 2024, l'armée de l'air nigériane devrait compter 18 000 personnes, 61 plateformes aériennes aptes au combat et 179 platesformes aériennes, dont 117 avions, 55 hélicoptères et sept drones lourds.

Dépassé uniquement par l'Égypte, dont l'armée de l'air compte 20 000 membres, le Nigeria est le deuxième pays d'Afrique dans ce domaine, devant l'Algérie (14 000), le Maroc (13 000), l'Afrique du Sud (8 900), l'Angola (6 000), le Soudan (3 000) et l'Éthiopie (3 000).

Le Military Balance, une évaluation annuelle des capacités militaires des pays du monde entier, montre en outre que le Nigeria (61) est derrière l'Égypte (491), l'Algérie (183) et le Maroc (89), mais devant l'Afrique du Sud (48), le Soudan (45), le Kenya (32), l'Angola (28) et l'Éthiopie (14), en ce qui concerne les avions aptes au combat.

Le Nigeria (179+) est actuellement derrière l'Égypte (1 028+), l'Algérie (525+), l'Angola (345) et le Maroc (295+) pour ce qui est du nombre total de plateformes dans son inventaire.

La quantité de plateformes aériennes et d'effectifs ne suffit pas à elle seule à déterminer les capacités, l'état de préparation, les performances opérationnelles et les effets stratégiques. D'autres facteurs importants sont les compétences, le moral, le contrôle et le soutien du public, pour n'en citer que quelques-uns. L'armée de l'air nigériane a développé des capacités dans tous ces domaines qualitatifs.

Quelle est son utilité pour la sécurité du Nigeria ?

L'expansion de la flotte intervient à un moment critique, où la préparation militaire est nécessaire pour contrer les nouvelles menaces régionales et transnationales en matière de sécurité.

Elle a de sérieuses implications géopolitiques pour les opérations antiterroristes au Sahel et la lutte contre la menace croissante de coups d'État en Afrique de l'Ouest.

Selon l'indice mondial du terrorisme, l'épicentre du terrorisme s'est déplacé du Moyen-Orient vers la région centrale du Sahel en Afrique subsaharienne.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont à l'origine de la plupart des décès dus au terrorisme dans la région. Pour relever ce défi, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) prévoit de mobiliser 2,4 milliards de dollars américains pour mettre en place une force antiterroriste égionale.

L'armée nigériane pourrait jouer un rôle important en mobilisant les ressources de son armée de l'air pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, le transport, le soutien aérien rapproché et les frappes de précision dans les bastions terroristes.

Elle joue également un rôle clé dans le renforcement des capacités des forces aériennes des autres membres de la Cedeao et dans la promotion de l'innovation par le biais de la recherche et du développement.

La capacité croissante de l'armée de l'air nigériane est également stratégique pour la projection de puissance en Afrique de l'Ouest, en particulier pour la défense de la démocratie. Le déploiement de l'armée de l'air nigériane en Gambie a eu des effets stratégiques dans le cadre de la mission de la Cedeao visant à rétablir la démocratie dans ce pays en 2016.

L'armée de l'air a également joué un rôle majeur dans les missions de maintien de la paix de la Cedeao au Liberia et en Sierra Leone dans les années 1990. Elle a également fourni de l'aide et du matériel de secours aux pays d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs lors du COVID-19, d'Ebola et d'autres situations d'urgence, telles que les inondations.

Une force aérienne bien équipée renforce l'influence géopolitique du Nigeria en Afrique de l'Ouest et au-delà. Elle reflète la capacité du Nigeria à défendre ses intérêts, à contribuer aux initiatives régionales en matière de sécurité et à nouer des relations diplomatiques concernant les problèmes de sécurité.

Elle soutient également les forces terrestres dans leurs campagnes contre Boko Haram, les bandits armés et d'autres extrémistes violents.

Quels sont les atouts de l'armée de l'air nigériane ?

Au cours des deux dernières décennies, l'armée de l'air nigériane a participé à des campagnes aériennes contre l'insurrection islamique dans le delta du Niger, Boko Haram dans la région du lac Tchad et le banditisme armé dans le nord-ouest et le centre du Nigéria.

La puissance aérienne a permis de localiser et de neutraliser de nombreux camps et chaînes logistiques des insurgés de Boko Haram. Elle a contribué à éliminer des milliers de combattants de Boko Haram, à protéger les forces terrestres et à secourir des milliers d'otages depuis 2013.

Les militants écologistes, les pirates et les raffineries illégales ont été découverts et neutralisés dans le Delta du Niger grâce à l'appui aérien depuis 2003.

Au-delà des missions de combat, l'armée de l'air nigériane a également soutenu la gestion des catastrophes.

Quelles sont les faiblesses de l'armée de l'air nigériane ? Quelles sont ses insuffisances ?

L'armée a été critiquée pour plusieurs cas de frappes aériennes accidentelles qui ont coûté la vie à de nombreux civils. Elle est également critiquée pour le déploiement inadéquat de la puissance aérienne pour des effets stratégiques décisifs contre Boko Haram, le banditisme armé et les militants écologistes.

Au cours de la dernière décennie, l'armée de l'air a été confrontée à plusieurs défis. Il s'agit notamment du vieillissement des flottes, du coût élevé de l'entretien des actifs, de la formation et de la fidélisation du personnel, et de l'élargissement du champ géographique de ses opérations.

L'utilisation d'armes antiaériennes par les insurgés et les criminels en est un autre. Boko Haram et d'autres groupes ont résisté à la suprématie aérienne du Nigeria dans les combats. Plusieurs avions de guerre ont été abattus par des insurgés et des bandits. Les insurgés ont également configuré des drones commerciaux avec des explosifs et les ont déployés pour attaquer les forces de sécurité nigérianes.

L'armée de l'air nigériane pèse-t-elle lourd sur les finances du pays ?

Le Nigeria a consacré 1,38 trillion de nairas (environ 2,4 milliards de dollars américains) à la défense en 2023, et 1,65 trillion de nairas (1,1 milliard de dollars américains) en 2024. Parmi ces montants 200 milliards de nairas (337,8 millions de dollars) ont été dépensés pour l'armée de l'air en 2023, et 203 milliards de nairas (138 millions de dollars) en 2024.

La base de données du SIPRI sur les transferts d'armes montre que les avions représentent 50 % des dépenses d'importation de défense du Nigéria entre 2010 et 2023.

Bien que les achats de défense du Nigéria soient souvent financés par le budget général et supplémentaire, ils contournent parfois cette procédure. En 2018, par exemple, l'ancien président Muhammadu Buhari a déboursé 496 millions de dollars américains pour l'achat de 12 avions Turcano avant même l'approbation de l'Assemblée nationale.

Toujours en octobre 2024, le Nigéria a approuvé un prêt de 618 millions de dollars pour l'achat d'avions de chasse et de munitions pour son armée de l'air.

Le Nigeria doit également supporter un lourd coût pour soutenir la lutte contre le terrorisme et la paix en Afrique de l'Ouest et au-delà. Le pays a dépensé 45 millions de dollars pour son soutien militaire à la lutte contre le terrorisme au Mali en 2013.

Le Nigeria a considérablement augmenté ses dépenses militaires pour répondre à ses besoins croissants en matière de sécurité. En 2016, les dépenses militaires ont dépassé les 4 % des dépenses publiques pour la première fois depuis 2003, et atteindront 7,59 % en 2021, soit le niveau le plus élevé depuis plus de trente ans.

Comment l'armée de l'air peut-elle s'adapter à sa mission ?

L'utilisation de la puissance aérienne nécessite des objectifs militaires clairement définis.

L'armée de l'air nigériane a des antécédents de pertes civiles et de frappes aériennes imprécises ayant causé la mort des centaines de personnes ou des blessés, ce qui a terni sa réputation.

Alors que l'armée de l'air doit mieux rendre compte de ses opérations, le gouvernement doit également faire preuve de responsabilité et de transparence en ce qui concerne les dépenses de défense.

Samuel Oyewole, Postdoctoral Research Fellow, Department of Political Sciences, University of Pretoria

Francis Okpaleke, Research Fellow in the Department of Politics and Public Policy, University of Waikato

Oluwole Ojewale, Research Fellow, Obafemi Awolowo University, Regional Coordinator, Institute for Security Studies