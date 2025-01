Congo-Brazzaville: Maison russe - L'agenda 2025 promet d'être riche et varié

A l'occasion d'une conférence de presse animée, le 23 janvier, à Brazzaville par Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe, il a été présenté le bilan de l'année écoulée ainsi que les perspectives de ce que sera la nouvelle année. Une programmation riche et variée à savourer au fil des mois.

Comme à l'accoutumée, chaque début d'année est une occasion pour la Maison russe de rassembler journalistes et habitués de cet espace afin de dérouler son agenda. Mais avant sa directrice a passé en revue ce qu'a été l'année qui vient de s'écouler. Pour elle, 2024 a été très fructueuse, notamment sur le plan de la formation où de nombreux jeunes ont pu débuter leur apprentissage du russe et d'autres ont pu se perfectionner. Ce, avec l'aide d'éminents professeurs locaux et venus de Russie. Plusieurs boursiers ont également pu s'envoler pour la Russie dans le but de poursuivre leurs études.

En outre, l'année 2024 a brillé par l'excellence des Congolais en Russie, notamment la troisième place à l'Olympiade mondiale de la langue russe par le jeune congolais Philipp Mongo-Ondina. L'artiste congolais basé en Russie, Rousson, a effectué pour la première fois une tournée nationale. Aussi, de jeunes congolais et entrepreneurs ont pu prendre part au sommet de leadership à Moscou. Leur séjour a été l'occasion d'échanger avec d'autres jeunes, d'expérimenter la culture russe et de s'inspirer de différentes avancées qu'enregistre le pays. Une immersion qui a de même été offerte à quelques journalistes locaux en vue de relayer leur expérience à travers leurs médias respectifs.

Au-delà, la Maison russe n'a pas manqué d'initier des activités sur place à Brazzaville en vue d'offrir aux acteurs culturels un large espace d'expression artistique et de promotion de leur savoir-faire. On note le concert en faveur de la rumba, la Semaine de la langue russe, un concert 100% féminin, une conférence des Brics, des spectacles de théâtre et de slam, etc.

Des perspectives pour 2025 sous le signe de l'excellence

Dans un élan de consolider les acquis de 2024, la Maison russe entend doubler d'efforts afin de briller davantage par l'excellence. Au programme, plusieurs initiatives dans le domaine culturel au nombre desquelles la célébration, le 25 janvier, de la Journée des étudiants ; la deuxième édition du concours "Rumba na bilengue" qui connaîtra pour la première fois la participation des artistes de la République démocratique du Congo ; la célébration des 100 ans de l'institution fondatrice de la Maison russe ; la tenue de l'Olympiade nationale de langue russe qui sera diffusée pour la première fois en direct à la télévision nationale ; des résidences artistiques pour les artistes congolais en Russie.

Il est à noter que pour cette année, la Maison russe envisage d'organiser le concours de slam en hommage à Pouchkine et poursuivre son traditionnel club de langue russe de chaque vendredi avec les anciens diplômés de Russie. À côté de cela, des efforts de formation et l'octroi de bourses demeurent des points cruciaux pour lesquels l'espace culturel continuera à se démarquer en vue de renforcer les connaissances des jeunes congolais dans divers domaines.

« Pour janvier, on va finir avec une semaine de théâtre en l'honneur de l'écrivain Henri Djombo. Ce sera déjà la semaine prochaine, du 29 au 31 janvier, et je vous invite nombreux à assister. L'entrée est libre », a déclaré Maria Fakhrutdinova. Pour elle, l'objectif cette année est de poursuivre avec les activités à la Maison russe tout en accroissant les performances en termes de résultats. En cela, elle a remercié les médias pour leur accompagnement dans la promotion de la culture congolaise et russe au Congo.