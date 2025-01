Congo-Brazzaville: L'orchestre The Ligerians s'imprègne de la rumba

Venu de la ville de Tours en France, l'orchestre de reggae "The Ligerians" séjourne à Brazzaville depuis quelques jours pour un stage international d'imprégnation de la rumba odemba. Accompagné de l'artiste musicien Djoson Philosophe et son groupe "Super Nkolo mboka", il va donner un spectacle le 25 janvier dans la capitale.

Après son inscription par l'Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 14 décembre 2021, la rumba congolaise ne cesse d'attirer de la convoitise. C'est le cas du groupe The Ligerians et de musiciens additionnels qui ont choisi la destination de Brazzaville pour un premier stage international sur la rumba congolaise.

The Ligerians, constitué de 7 hommes et 3 femmes, a revisité le répertoire enrichissant de la rumba congolaise en commençant par les vieilles gloires des artistes tels que Paul Kamba, Dr Nico, Franco, Lutumba Simaro, Tabu Ley Rocherau, Jean Serge Essous, Pamelo Mouka, Kosmos Moutouari, Roga Roga. De même, ces artistes professionnels ont appris l'histoire de la rumba, les premiers rythmes, les styles, le seben, les codes et les phases de la rumba congolaise.

Par ailleurs, une chanson baptisée "Rumba Mokili mobimba" été écrite par ces artistes et sera interprétée avec brio le 25 janvier pendant le spectacle. C'est une fusion des chansons « Rumba na piste » et « Ebandeli ya mosala » respectivement de Djoson Philosphe et de Kosmos Moutouari.

Pour Adrien Garrido percussionniste, surnommé Adrien mbonda, le choix porté sur la rumba est de le faire voyager à travers le monde entier pour qu'elle ne perde pas ses racines. « Après ma participation au Festival panafricain de musique qui avait mis un accent particulier sur la rumba, j'ai imaginé un projet sur celle-ci. Ensuite, j'ai associé à ce projet Ange Pongault, Djoson Philosophe et Pegguy Maho responable du centre de formation Vikality. Aussi, ma présence à Brazzaville était pour fabriquer un instrument de musique appelé « Steel pan » dans le cadre du Musaf », a expliqué Adrien Garrido, membre du groupe.

Pendant le stage, l'orchestre a bénéficié de la collaboration de Djoson Philosophe et de son groupe. « Avec Djoson Philosophe, nous avons échangé des vidéos et avons jugé et apprécié la qualité artistique de son groupe et aussi sa chanson "Rumba na piste" qui a accompagné l'inscription de ce genre musical au patrimoine immatériel de l'Unesco », ajoute-t-il.

Plusieurs artistes congolais à l'instar de Kosmos Moutouari, Djoson Philosophe, Guyguy Fall, Quentin Mouyasco, Kevin Mbouandé Mbenga, Pape God, Freddy Mbolokosso, etc, ont loué l'initiative de l'orchestre The Ligerians et sont venus les encourager durant le stage. « Le sentiment qui m'anime est que cet orchestre avait déjà écouté les chansons se basant sur la rumba, maintenant il s'imprègne de la pratique. C'est la musique congolaise qui est mise en valeur. Le répertoire repose uniquement sur la rumba depuis ses origines à travers les orchestres tels qu'Ok Jazz, Bantous de la capitale, Wenge Musica, Viva la Musica... Ces musiciens sont des professionnels et s'adaptent facilement à notre genre musical », s'est félicité Djoson Philosophe.

En attendant le spectacle prévu pour le 25 janvier où The Ligerians va interpréter et montrer ce qu'il a appris pendant le stage, Adrien Garrido s'estime bien heureux de visiter la terre de la rumba. Il n'a pas manqué de lancer un appel : « A long terme, l'idée de ce projet est de faire venir les artistes congolais, en particulier Djoson Philosophe et son groupe, en France et en Europe pour des spectacles. Pour cela, je sollicite auprès de l'Unesco, l'IFC, le ministère de la Culture, les autorités congolaises et les mécènes culturels de nous aider financièrement pour l'aboutissement de ce projet qui est capital pour la rumba congolaise ».