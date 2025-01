Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - 254 étudiants congolais bénéficient de la bourse du Brésil

L'ambassade du Brésil au Congo a remis, le 23 janvier, à Brazzaville des lettres de présentation aux étudiants congolais pour leur permettre d'accéder dans des universités de ce pays.

La cérémonie de remise des lettres de présentation et matricules aux bénéficiaires s'est déroulée en présence du conseiller aux Affaires sociales et aux oeuvres universitaires, Dimitri Ngantso, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur; de l'ambassadeur Francis J. Wabout, chef de département Europe et Amérique au ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger; et aussi des parents, amis et connaissances des lauréats au Programme étudiant convention de graduation (PEC-G2024).

Dans le souci de faire bénéficier aux étudiants congolais des formations professionnelles et académiques adéquates, le gouvernement brésilien a accordé cette année 259 places dans plusieurs filières telles que les langues étrangères appliquées aux affaires internationales, la médecine, les relations internationales, les relations économiques internationales, la santé publique, le génie civil, le génie pétrolier, l'architecture et l'urbanisme, le génie mécanique, etc.

Le programme d'étude dénommé PEC-G offert par le gouvernement brésilien s'inscrit dans le cadre de l'accord culturel, scientifique et technologique signé entre les deux pays. Il offre l'opportunité aux jeunes étudiants congolais de faire un cours de graduation gratuit dans l'une des universités du Brésil. « Participer au Programme étudiant convention du Brésil ne consiste pas seulement à obtenir un diplôme. Cela signifie devenir un véritable ambassadeur entre nos deux pays. Vous aurez la chance d'apprendre, de grandir et de découvrir une nouvelle culture, mais vous portez aussi la responsabilité de partager la richesse culturelle et historique du Congo avec vos camarades », a expliqué le chargé d'Affaire par intérim du Brésil, Emanuel Lobo de Andade.

En outre, il a encouragé les étudiants bénéficiaires à rêver du jour où ils reviendront pour recevoir leurs diplômes, symbole de l'effort et de la réussite. « Profitez pleinement de cette opportunité unique. Rentrez au Congo avec la volonté de contribuer au développement de votre pays », a-r-il dit aux étudiants.

De leur côté, les étudiants bénéficiaires ont remercié et loué l'initiative du gouvernement brésilien pour cette offre en ces termes : « Nous remercions vivement le gouvernement brésilien d'avoir initié ce bon programme de coopération entre les deux pays, un programme très bénéfique et profitable pour nous et les générations à venir. Nous sommes rassurés qu'après nos formations au Brésil, en rentrant chez nous, nous serons comptés parmi les hauts cadres de la République du Congo et contribuerons à l'avancement et au développement de notre cher beau pays ».

Chaque année, le gouvernement du Brésil octroie des bourses d'études aux étudiants congolais pour leur permettre d'étudier gratuitement dans différentes facultés des institutions d'enseignement supérieur de ce pays. Cette année, sur 259 étudiants sélectionnés, 254 ont confirmé leur acceptation de poursuivre les études au Brésil.