Congo-Brazzaville: Des équipements pour la surveillance et la protection des écosystèmes au pays

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a officiellement remis, le 23 janvier, au gouvernement du matériel informatique et des équipements visant la modernisation de la cellule d'information géolocalisée du Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques ; ainsi que l'Unité de géomatique de la direction générale de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux.

Composé du matériel informatique, des logiciels de dernière génération, des mobiliers et des équipements de terrain, le don d'une valeur de près de 80 mille dollars, soit environ 51 millions FCFA, a été réceptionné par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soundan-Nonault, en présence de sa collègue de l'Economie forestière, Rosalie Matondo. Remettant un échantillon au gouvernement, la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry, a indiqué que ce matériel vise la modernisation de deux institutions nationales clés dans la préservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques ayant une fonction déterminante pour la surveillance et la protection de nos écosystèmes.

« Nous fondons l'espoir que les équipements mis à disposition permettront à ces structures d'opérer avec efficacité dans la réalisation de leur très haute et noble mission, et seront d'une utilité pour améliorer les capacités de prise de décisions et de réaction rapide aux phénomènes de superpositions d'usage de terre, de déforestation et de dégradation des écosystèmes forestiers », a-t-elle souhaité, réitérant que l'écosystème du Congo est le premier poumon écologique de la planète.

Depuis quatre ans, le Pnud a reçu mandat de soutenir les instances nationales chargées de la protection de l'environnement et du développement durable dans 120 pays pour la mise en place de conditions idoines pour la réalisation des objectifs de limitation du réchauffement climatique. Le but étant d'éviter de dépasser la barre de 1,5°C, au risque de subir des conséquences irréversibles sur la biodiversité plurielle de la terre, dont la menace de la disparition de l'espèce humaine.

Selon Adama-Dian Barry, cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement du Pnud et tous ses partenaires internationaux et gouvernementaux pour la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles, en particulier les précieuses forêts du bassin du Congo. « Les équipements que nous remettons aujourd'hui constituent donc, à nos yeux, bien plus que des outils de travail technique. Ils reflètent notre collective détermination à mieux apprendre, comprendre, surveiller et gérer le territoire forestier, qui représente près de 70% de la superficie nationale du Congo. En effet, il s'agit surtout de mieux comprendre pour bien protéger ces forêts qui doivent être préservées pour les besoins vitaux de l'espèce humaine et assurer la succession à nos générations montantes et futures », a-t-elle conclu.

Un appui considérable

Réceptionnant un échantillon du don avant de le remettre aux bénéficiaires, la ministre Arlette Soudan-Nonault a invité les parties prenantes à s'approprier le cadre juridique en vigueur, notamment la nouvelle loi portant gestion durable de l'environnement et la première loi d'orientation en matière de développement durable. « Face à la dégradation du climat, nous avons besoin de vous tous », a-t-elle dit.

La ministre de l'Economie forestière, de son côté, a indiqué que les équipements et le matériel reçus vont permettre aux services techniques des deux ministères bénéficiaires d'assurer la mission régalienne de surveillance et d'aménagement du territoire. Ils permettront également au pays de se doter, a déclaré Rosalie Matondo, des schémas d'affectation des terres et d'aménagement du territoire ainsi que la connaissance de la ressource forestière dans le pays. « A l'aune du changement climatique, avec son cortège d'événements météorologiques extrêmes qui sèment la désolation aux quatre coins du monde, la surveillance et la préservation des forêts revêtent une importance toute particulière, à ce que ces écosystèmes, trésor inestimable, patrimoine commun de l'humanité, représentent les poumons de notre planète et aujourd'hui jouent un rôle primordial dans la résignation du climat », a-t-elle expliqué.

Le directeur général de l'Aménagement du territoire, Pierre Ngona, s'est lui aussi félicité des appuis très importants du Pnud dont l'organisation d'un atelier sur les superpositions d'usage des terres qui a abouti à l'élaboration d'un arrêté organisant le secrétaire technique permanent du comité interministériel de l'aménagement et de développement du territoire. « Cet appui va nous servir à pouvoir centraliser les données d'affectation des terres en ce qui concerne l'aménagement du territoire, mais aussi de pouvoir faire la surveillance de l'utilisation du territoire ou encore de l'exploitation forestière au niveau national. Ce sont des équipements très importants qui nous permettent de pouvoir réaliser les travaux géomatiques », s'est-t-il réjoui.