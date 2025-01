Algérie: Conseil de la nation - Adoption du texte de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes à besoins spécifiques

Alger — Les membres du Conseil de la nation ont adopté, jeudi, le texte de loi relatif à la protection et à la promotion des personnes aux besoins spécifiques, et ce, lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président du Conseil, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, et de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou.

A l'issue de l'adoption du texte de loi, Mme Mouloudji a souligné que cette loi constitue un "nouvel acquis" qui s'ajoute aux acquis sociaux consolidés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et consacrés à travers son programme ambitieux visant à garantir une vie décente au citoyen, y compris les catégories vulnérables, en particulier les personnes à besoins spécifiques.

La ministre a précisé que la loi tend à renforcer les droits des personnes aux besoins spécifiques et les promouvoir dans divers aspects de la vie, et à assurer leur insertion socioprofessionnelle et économique.

De son côté, la commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité nationale du Conseil de la nation a salué, dans son rapport complémentaire, les mesures contenues dans ce texte, qui réaffirment l'engagement de l'Etat à améliorer la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, à renforcer leurs droits et à garantir leur participation active à la vie publique.

La commission a également présenté plusieurs recommandations, liées notamment à la nécessité d'assurer l'accès des personnes aux besoins spécifiques aux différents services et équipements qui leur sont dédiés, appelant à un recensement des victimes des mines et des explosifs plantés par le colonisateur français le long des lignes Challe et Maurice à travers les frontières est et ouest de notre pays.