Algérie: Innovation en e-santé - Alger accueille la première édition africaine de 'Slush's D'

Alger — "Algiers Slush's D", la première édition africaine de l'événement mondial "Slush's D", dédié au soutien des écosystèmes des Start-ups, a été inaugurée, jeudi à Alger, avec l'ambition d'apporter des solutions technologiques, conçues par des Start-ups algériennes, aux problématiques du secteur de la santé.

" « Slush's D » est un événement qui a parcouru le monde et est lancé pour la première fois en Afrique à partir de l'Algérie. Ce qui signifie que notre écosystème a beaucoup évolué et aura encore une meilleure visibilité à l'international", a expliqué le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-ups et des Micro-entreprises, Noureddine Ouaddah, en marge de cette rencontre.

Cette rencontre est marquée par la sélection de trois Start-ups algériennes sur les 50 ayant initialement postulé pour cette démarche, initiée par Algeria Venture, l'accélérateur public des Start-ups relevant de son département ministériel, et le laboratoire pharmaceutique Roche-Algérie, a précisé M. Ouaddah.

"Le défi consiste à mettre en application, sur le terrain, les solutions technologiques proposées par ces Start-ups afin d'améliorer la qualité des soins et le parcours du malade, l'innovation étant un outil de développement. Pour ce faire, nous allons accompagner ces entreprises", a-t-il affirmé, notant les progrès enregistrés ces dernières années dans le domaine de l'innovation et des Start-ups en Algérie.

De son côté, le directeur général de Roche-Algérie, Dr Khalil Kadaoui, a relevé "l'effet d'accélérateur" que les innovations technologiques sont susceptibles d'entraîner au profit de ce secteur et du malade, et ce, a-t-il précisé, au moyen de "solutions locales et d'un partenariat public-privé qui peut être suivi par d'autres partenaires et entreprises".

Tout en assurant, à son tour, accompagner les Start-ups sélectionnées, il a ajouté que les solutions proposées par ces dernières pourront être appliquées au-delà de l'Algérie.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El-Mahdi Oualid, de la représentante du ministère de la Santé, du président de l'Agence nationale de la Sécurité sanitaire (ANSS), Pr Kamel Sanhadji, des ambassadeurs de Suisse et de Finlande en Algérie, respectivement MM. Pierre Yves Fux et Pekka Hyvonen.