Algérie: La presse internationale revient largement sur la libération par le pays d'un ressortissant espagnol

Alger — La presse internationale est revenue largement jeudi sur la libération par l'Algérie du ressortissant espagnol Navaro Canada Joaquim, enlevé mi-janvier courant dans la zone frontalière algéro-malienne, mettant en avant l'efficacité des services de sécurité algériens et le soulagement de l'ancien otage, ainsi que de son gouvernement.

Le quotidien espagnol EL PAIS a mis l'accent, dans son article consacré au sujet, sur la rapidité avec laquelle l'opération de libération de l'otage espagnol a été réalisée. "La libération du ressortissant espagnol s'est faite avec une grande rapidité", a souligné en substance l'auteur de l'article, saluant le travail des services de sécurité algériens.

De son côté, le site d'information ibérique Barron's a titré son article : "L'ancien otage et le gouvernement espagnol remercient l'Algérie". Le quotidien a repris, dans ce sens, notamment les déclarations de l'otage libéré et de l'ambassadeur espagnol en Algérie, M. Fernando Moran Calvo-Sotelo.

Les quotidiens et autres sites d'information espagnols, à l'instar d' El Independiente, 20 Minitos, El Espagnol, El Mundo, Europapresse, sont tous revenus sur cette affaire, en s'attardant sur le soulagement du ressortissant espagnol, son bon état de santé, son excellente prise en charge par les autorités algériennes (vol spécial), ainsi que sur les efforts des services de sécurité algériens.

Pour sa part, l'Agence italienne NOVA a titré son article "L'Algérie confirme la libération d'un citoyen espagnol : engagement constant contre le terrorisme".

L'auteur de l'article est revenu notamment sur les déclarations du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Lounès Magramane, qui a notamment indiqué que les hautes autorités du pays, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont donné des instructions pour déployer tous les efforts et mobiliser les moyens nécessaires afin de retrouver, de libérer et de veiller à l'intégrité du ressortissant espagnol enlevé, mettant en avant les positions humanistes de l'Algérie et sa participation, de nombreuses fois, à la libération d'otages.

Des agences de presse mondiales ont, elles aussi, consacré des dépêches à la libération du ressortissant espagnol, mettant en exergue le travail des services de sécurité algériens et le soulagement de l'ancien otage.

Les presses américaine, (The Washington Post, notamment), asiatique, africaine et arabe sont, elles aussi, revenues sur la libération par l'Algérie du ressortissant espagnol avec illustration des photos du ressortissant à sa descente d'un avion spécial des forces armées algériennes et sur la conférence de presse animée, en marge de la cérémonie de remise aux autorités espagnoles.

De nombreuses chaînes de télévision d'aura internationale ont diffusé des vidéos de l'ex-otage espagnol à sa descente d'avion et de la conférence animée conjointement par le SG du Ministère des Affaires étrangères et de l'ambassadeur espagnol à Alger.

Pour rappel, les services de sécurité de l'Armée Nationale Populaire (ANP) ont précédé mardi à la réception du ressortissant espagnol qui se trouve "en bonne santé", avait indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Ce dernier "effectuait une visite touristique et avait été enlevé le 14 janvier 2025 dans la zone frontalière algéro-malienne (sixième Région Militaire), par un groupe armé composé de cinq (05) individus", ajoute la même source.

Le ressortissant espagnol a été transféré de l'aéroport de Tin Zaouatine en sixième Région Militaire vers la Base Militaire de Boufarik /1 RM/ à bord d'un avion spécial.