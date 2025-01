Soudan: Jaber préside la réunion pour faciliter le travail du Programme alimentaire mondial au pays

Port-Soudan — Membre du Conseil de souveraineté, commandant en chef adjoint, le Lit-Gen ingénieur Ibrahim Jaber a présidé jeudi la réunion visant à faciliter le travail et les activités du Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le pays, notamment en ce qui concerne la fourniture de monnaie locales et des liquidités nécessaires, en présence du ministre du Travail et de la Réforme Administrative et du secrétaire général du Conseil de souveraineté, du gouverneur de la Banque Centrale du Soudan et des entités liées au système bancaire.

M. Ahmed Mohamed Osman, gouverneur adjoint de la Banque Centrale du Soudan, a expliqué dans un communiqué de presse que la réunion a abordé un certain nombre de sujets, dont le plus important est la fourniture de monnaie locale pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement des navires transportant des fournitures et des fournitures matériel de secours au Soudan.

Il a déclaré que le PAM avait apporté d'importantes contributions en fournissant des vivres aux personnes bloquées dans des zones dangereuses au Soudan, ainsi qu'en fournissant de grandes quantités de médicaments et de matériel de secours.

Son Excellence a indiqué que la Banque Centrale a alloué un montant de 100 millions de livres à quatre banques commerciales qui opèrent au sein de l'Autorité des Ports Maritimes pour payer les prestations des débardeurs et des déchargeurs et pour surmonter tous les obstacles financiers liés aux navires dans le port.

Pour sa part, Alex Marionelli, directeur par intérim du PAM au Soudan, a expliqué que le programme était confronté à des problèmes au Soudan liés à la liquidité et à leur incapacité à fournir suffisamment de monnaie local pour mener à bien le travail du programme et atteindre les citoyens touchés par la guerre au Soudan.

Son Excellence a expliqué que la réunion directe avec la Banque Centrale est une bonne étape pour garantir que le PAM obtienne les fonds et les liquidités dont il a besoin pour atteindre le plus grand nombre possible de personnes ciblées au Soudan, permettant ainsi au programme de mener à bien toutes les opérations de secours , des opérations humanitaires et de services dans le pays.