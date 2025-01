Afrique de l'Est: Le ministère des Affaires étrangères dénonce les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud à New York

Port Soudan — Le ministère des Affaires étrangères a dénoncé les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud à New York et sa demande d'intervention des Nations Unies et de l'Union africaine au Soudan dans une démarche injustifiée.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué de presse publié jeudi que le gouvernement du Soudan a fait preuve de patience face aux nombreuses transgressions commises par l'État du Soudan du Sud, par souci des liens de voisinage et des relations historiques entre les deux peuples.

Même si la participation de mercenaires de l'État du Soudan du Sud dans les rangs des milices rebelles est documentée et prouvé

Le ministère des Affaires étrangères dénonce les declaration sachant que malgré la formation d'un comité d'enquête suite aux événements récents dans l'État de Gezira, la ville de Juba et d'autres régions de l'État du Soudan du Sud ont été témoin des campagnes de représailles comprenant des meurtres, des attaques physiques et des pillages ont coûté la vie à des citoyens soudanais innocents, À l'instigation des dirigeants officiels du Sud, pas même l'ambassade du Soudan à Juba et ses membres n'ont pas été épargnés ce qui est considéré comme une grave violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de toutes les lois et normes internationales.

Le gouvernement soudanais a fait preuve de patience face aux nombreuses transgressions de l'État du Soudan du Sud, soucieux des liens de voisinage et des relations historiques entre les deux peuples.

Bien que la participation de mercenaires du Soudan du Sud dans les rangs des milices rebelles soit documentée et prouvée et que ses détails aient été transmis au gouvernement de Juba, celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour cesser de recruter et d'envoyer des mercenaires du sud-soudanais pour lutter contre l'État et le gouvernement. Au contraire, il a continué à fournir de nombreuses installations aux milices rebelles, notamment le transport et le traitement des membres de la milice dans les hôpitaux du Soudan du Sud.

Le ministère des Affaires étrangères déclare également qu'il surveille les graves violations commises par l'État du Soudan du Sud à Abyei, en violation flagrante de l'accord sur la situation à Abyei, et la mission onusienne a suivi ces violations dans ses rapports au Secrétaire général des Nations Unies.

Le ministère des Affaires étrangères confirme qu'il prendra les mesures appropriées pour répondre aux nombreuses violations commises par le gouvernement du Soudan du Sud dans les forums internationaux et régionaux, et que le gouvernement soudanais n'hésitera pas à prendre des mesures pour assurer la protection de ses droits et de la droits de ses citoyens conformément aux garanties de la loi et traités internationaux.