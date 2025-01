Maroc: Démantèlement d'un réseau criminel opérant depuis le pays - Saisie de plus de 1,3 quintal de cocaïne à Oran

Alger — Le Service régional de lutte contre le crime organisé (SRLCO) d'Oran, a démantelé, dernièrement, un réseau criminel international organisé opérant depuis le Maroc, spécialisé dans le trafic de drogues, et saisi plus de 1,3 quintal de cocaïne, indique jeudi un communiqué des mêmes services.

Ce réseau criminel est composé de "18 individus, dont trois (3) femmes, s'adonnant au trafic illicite de drogues dures", précise le communiqué, soulignant que l'opération a permis également de "saisir 1 quintal et 30,5kg de cocaïne".

Cette opération qualitative a été menée "en deux étapes, sous la supervision du parquet territorialement compétent". Les enquêteurs du Service ont réussi à "déjouer le plan criminel de ce réseau qui s'étend jusqu'au Maroc, après avoir procédé, dans un premier temps, à l'identification et à l'arrestation de treize (13) suspects, puis à la saisie de 20kg et 608g de cocaïne, dissimulés dans le véhicule et le domicile de l'un des mis en cause".

A l'issue des opérations de recherches, "une autre tentative visant à inonder les wilayas du pays de ces poisons a été déjouée avec la saisie d'une deuxième quantité de cocaïne pesant 109kg et 896g, et 5 autres mis en cause du même réseau ont été arrêtés".

Cette opération a également permis de "saisir 13 milliards et 963 millions de centimes, ainsi que 16 véhicules de différentes marques".

"Les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le pôle pénal compétent à Oran", conclut le communiqué.