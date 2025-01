Tunisie: Boxe - 1ère édition du «Pro Gala boxing» - Tunis, capitale de la boxe africaine !

La salle couverte de Sidi Bou Saïd sera, ce soir, le théâtre d'un gala de boxe professionnelle, la première édition de son genre sur le continent africain.

Les amateurs du "noble art" ont un rendez-vous, ce soir, à la salle couverte de Sidi Bou Saïd, avec la première édition du "Pro Gala Boxing". Une grande soirée gala proposée par la Fédération tunisienne de boxe qu'elle coorganise avec l'International boxing association (IBA) et la Confédération africaine de b (Afbc).

Les coorganisateurs de cette grande soirée de boxe professionnelle ont tenu, hier après-midi, une conférence de presse. Mettant l'événement dans son cadre, le président de la Confédération africaine de boxe a indiqué : «La Tunisie a été choisie pour son hospitalité pour organiser cette première édition du "Pro Gala Boxing". Une soirée que nous avons placée sous le signe "Fraternité et Solidarité». On ne va pas s'arrêter à cette première édition.

Deux autres éditions suivront lors du premier trimestre de l'année, successivement en Tanzanie et en Ouganda.", a fait savoir M. Ferdinand Ilunga Luyoyo, avant de poursuivre: "L'organisation de cette soirée s'inscrit dans le cadre du programme de l'IBA, dédié à la boxe professionnelle. Il faut différencier le professionnel de l'amateur et c'est ce que nous essayons de faire au niveau de l'IBA et de la Confédération Africaine de boxe. Car le boxeur professionnel a des besoins spécifiques. À un moment donné, il doit vivre de sa passion. Cette soirée n'est que le début et comme je l'ai dit, d'autres éditions suivront et seront étalées sur toute l'année".

Une locomotive

Dans ce même état d'esprit, le président de la Fédération Tunisienne de boxe, Zied Barbouch, a noté : "Cette soirée sera une locomotive pour la boxe professionnelle en Tunisie et en Afrique. Les dix combats au programme de cette soirée sont subventionnés par l'Afbc et nos autres partenaires. C'est une copie zéro dans le sens où il n' y a pas de profit à en tirer.", et le président de la FTB de révéler les primes symboliques de cette soirée de gala : "Dans les événements professionnels, les primes allouées aux boxeurs atteignent les 100 mille dollars. Les primes que nous avons allouées au titre de cette soirée sont symboliques et sont de l'ordre de 2000 dollars. Ceci dit, cet évènement marquera l'histoire de la boxe en Tunisie. Notre ambition est de relancer et structurer la boxe professionnelle aussi bien à l'échelle nationale que continentale.", a-t-il dit.

Riahi-Kabeji, le combat phare

Dix combats sont au menu de cette soirée de boxe dont le coup d'envoi sera donné à 18h00. Cela dit, le combat phare de la soirée opposera le Tunisien Mohamed Riahi au Camerounais Peta Kabeji.

Notons, enfin, que les pays participants à cette 1ère édition du Pro Gala boxing sont Madagascar, la République Démocratique du Congo, Sierra Leone, le Congo, la Tanzanie, l'Angola, Île Maurice, le Togo, la Libye, l'Ouganda, le Cameroun et la Tunisie, pays hôte.